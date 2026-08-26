Perú se solidariza tras inundaciones en Nepal y China: cancillería descarta peruanos afectados

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Perú expresó su solidaridad con los pueblos y gobiernos de la República Popular China y de la República Federal Democrática de Nepal a través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que intensas lluvias e inundaciones azotaran la región fronteriza entre ambas naciones asiáticas dejando graves daños humanos y materiales.

Pronunciamiento de la Cancillería del Perú y situación de compatriotas

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado oficial tras conocerse el impacto de las intensas lluvias y deslizamientos que devastaron amplias zonas de Asia. La representación diplomática peruana mantiene un monitoreo permanente del evento meteorológico en la región fronteriza.

Por su parte, las sedes consulares en la zona han desplegado acciones de verificación inmediata para coordinar con las autoridades locales respecto a la presencia de residentes o turistas nacionales en el área del desastre.

"El Perú expresa su profunda solidaridad con los pueblos y Gobiernos de la República Popular China y la República Federal Democrática de Nepal ante las devastadoras inundaciones y deslizamientos ocurridos en la zona fronteriza, que han ocasionado víctimas, personas desaparecidas y graves daños materiales", señaló

Además, el pronunciamiento indicó que no se reportaron compatriotas entre los damnificados a causa de los deslizamientos en Nepal y China. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición datos de contacto ante la eventualidad de reportar si algún compatriota se encuentra afectado

"Asimismo, extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y hace votos por el éxito de las labores de búsqueda, rescate...Hasta el momento no se han reportado ciudadanos peruanos entre los damnificados", señaló el comunicado.

El Perú expresa su profunda solidaridad con los pueblos y Gobiernos de la República Popular China y la República Federal Democrática de Nepal ante las devastadoras inundaciones y deslizamientos ocurridos en la zona fronteriza, que han ocasionado víctimas, personas desaparecidas y... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 26, 2026

Magnitud del desastre en la zona fronteriza

Al menos 160 personas murieron en las inundaciones repentinas y deslizamientos que golpearon la frontera en Nepal y China, mientras cientos de personas continúan desaparecidas o sin contacto. En el distrito nepalí de Rasuwa, una masa de agua, barro y sedimentos arrasó la cuenca del río Bhote Koshi, complicando los rescates.

En el lado chino, el condado tibetano de Gyirong registró graves daños en infraestructura, bloqueos de carreteras y cortes en las telecomunicaciones. Paralelamente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinó que un evento sísmico de magnitud 4.4 registrado inicialmente fue provocado en realidad por la energía del gran deslizamiento de tierra.

Ante la magnitud del desastre, los equipos de emergencia de ambas naciones continúan con las labores de búsqueda en condiciones extremas debido al terreno inestable. En ese sentido, el Perú se mantiene atento a la evolución de la emergencia internacional para brindar asistencia a través de sus oficinas consulares ante cualquier requerimiento de compatriotas en la zona afectada.