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Fallece el mítico actor Tim Curry a los 80 años: será recordado por interpretar a Pennywise en la película 'It'

El mundo del cine se encuentra de luto luego de conocerse que el actor británico Tim Curry falleció a los 80 años. El artista será recordado por interpretar al payaso Pennywise en la película de terror 'It'.

Fallece el mítico actor Tim Curry a los 80 años
Fallece el mítico actor Tim Curry a los 80 años (Foto: Composición Exitosa)

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/08/2026

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El mundo cinematográfico se viste de luto tras conocer el fallecimiento del actor británico Tim Curry a los 80 años. Será recordado por interpretar al famoso payaso Pennywise en la película de terror 'It'.

Muere el actor Tim Curry a los 80 años 

El intérprete escénico dejó de existir la noche del último martes según informaron diversos medios de comunicación estadounidenses. Por su parte, TMZ, medio especializado en entretenimiento, especificó que Curry murió en su domicilio de Los Ángeles, California.

Fuentes policiales señalaron que los agentes acudieron hasta el hogar de la leyenda del cine poco antes de las 11:30 p.m. (hora local) tras recibir una llamada de emergencia. Hay que mencioanr que hasta el momento la causa de su deceso no ha sido revelada públicamente

Lo que sí se conoce es que la salud de Curry se vio mermada luego de que sufriera un accidente cerebrovascular en el año 2012. Acerca de ello, casi tres años después, el actor decidió hablar de lo que le ocurrió en medio de una proyección especial en el Academy Museum de Los Ángeles.

"Estaba recibiendo un masaje y ni siquiera noté nada al principio, pero el masajista me dijo: 'Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia'. Yo le dije: 'Qué tontería', pero al final, fue una decisión que probablemente me salvó la vida", sostuvo.

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Desde entonces, por el ictus la estrella de Hollywood atravesó sus últimos años en una silla de ruedas. En 2025 reveló que aún no podía caminar y que por eso aún usaba ese dispositivo de asistencia para desplazarse. "No estaré cantando, ni bailando muy pronto", expresó en aquel entonces.

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Una destacada trayectoria 

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra. Fue hijo de un capellán naval metodista lo que le llevó a vivir una infancia itinerante entre Hong Kong y el Reino Unido, de acuerdo a su biografía oficial.

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Su vocación por el teatro la descubrió a los 12 años al recibir una beca en la Kingswood School, tras la pérdida de su padre. Posteriormente, entre 1965 y 1968, estudió Drama y Literatura Inglesa en la Universidad Birmingham.

Su debut profesional en las tablas lo hizo en 1968 en el musical 'Hair'. Ya en 1973 protagonizó otro musical llamadado 'The Rocky Horror Show' en el que dio vida al Dr. Frank-N-Furter, tal fue el éxito obtenido que también formó parte de la película de culto de 1975.

 Además incursionó en la música junto a A&M Records lanzando 3 álbumes de estudio entre 1978 y 1981. En 1985 trabajó en la película 'Legend' encarnando al demonio Darkness, ese mismo año también participó en el filme de misterio y comedia 'Clue'. 

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Uno de sus papeles más importantes: Pennywise en 'It'

En 1990 consiguió uno de sus papeles más importantes al personificar a Pennywise en la película de terror 'It'. Asimismo, sumó papeles memorables en películas comp 'Mi pobre angelito 2' y 'Los Tres Mosqueteros'.

Su distintivo registro vocal lo convirtió en una leyenda del doblaje y locución, prestando su voz a personajes como Nigel Thornberry en The Wild Thornberrys y al Capitán Garfio, rol que le otorgó un Premio Emmy.

La partida a la eternidad del actor británico Tim Curry a los 80 años deja un gran vacío en el mundo del cine.  Será recordado por interpretar al famoso payaso Pennywise en la película de terror 'It'.

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