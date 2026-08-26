Kevin Quevedo: Revelan cuándo volvería a Alianza Lima tras su pedido de disculpas

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Kevin Quevedo pasó de estar prácticamente fuera de los planes de Alianza Lima a tener nuevamente las puertas abiertas del plantel. Tras su pedido de disculpas y su reincorporación a los entrenamientos, ahora se conoció cuándo volvería a jugar con el cuadro íntimo.

Quevedo fuera de los planes de Guede

La historia comenzó después de que Alianza Lima conquistara el Torneo Apertura. Para el reinicio de los entrenamientos, Pablo Guede estableció una serie de exigencias físicas que debían cumplir sus dirigidos.

Sin embargo, Kevin Quevedo no habría cumplido con las pautas indicadas por el entrenador argentino y terminó siendo apartado del plantel principal.

La decisión generó sorpresa entre los hinchas, especialmente porque el extremo había tenido participación importante en el ataque blanquiazul.

Además, no era la primera vez que Pablo Guede tomaba una medida disciplinaria con uno de sus jugadores, pues anteriormente también había apartado a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña.

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, el técnico fue contundente al referirse a Quevedo y confirmó que ya no lo tendría en cuenta. "No cuento más con él, se lo dije en su cara y lo que habló con los jugadores queda entre nosotros", señaló Guede.

Durante ese periodo, Kevin Quevedo continuó entrenando de manera individual en las instalaciones del club, mientras su situación permanecía en reserva.

Incluso llegó a contemplar la posibilidad de buscar una salida, aunque el cierre de los principales mercados internacionales y las restricciones para fichar por otro equipo peruano reducían considerablemente sus opciones.

Quevedo y su nueva chance en Alianza

Ante este escenario, la directiva y el representante del futbolista recomendaron encontrar una solución dentro de la institución. Finalmente, Quevedo decidió acercarse al comando técnico y presentar sus disculpas, gesto que fue recibido favorablemente dentro del entorno deportivo de Alianza Lima.

Con este paso, el delantero volvió a entrenar junto al resto del plantel en el complejo de Lurín y comenzó una nueva etapa bajo las órdenes de Guede. La posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta blanquiazul parecía entonces mucho más cercana.

Sin embargo, su regreso a las canchas no será inmediato. Aunque en un primer momento se especuló con que podía aparecer en la convocatoria para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura, finalmente no será incluido en la lista para dicho encuentro.

Según explicó el periodista José Varela en Modo Fútbol, el objetivo del comando técnico es que Quevedo aproveche este periodo para recuperar su mejor condición física y pueda estar listo después de la fecha FIFA.

"A lo que se apunta con Kevin Quevedo es que él pueda estar en óptimas condiciones y ser utilizado de cara a la reanudación de la Liga 1 del torneo de Clausura, tras los partidos de fecha FIFA", explicó.

Añadió: "Se espera que pueda estar al cien por ciento físicamente. El campeonato se reanuda el 8 de octubre, y Quevedo podrá jugar las seis fechas que restan, es decir, la etapa final".

Así, Kevin Quevedo consiguió revertir su complicada situación en Alianza Lima luego de su pedido de disculpas y su regreso a los entrenamientos. Aunque no jugará ante Deportivo Garcilaso, el extremo apunta a estar en óptimas condiciones para volver a las canchas el 8 de octubre.