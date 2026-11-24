24/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una ceremonia llevada a cabo la tarde de este martes 24 de noviembre en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció la ejecución de las obras correspondientes a la etapa IV del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca, en beneficio de 370 000 habitantes de esta ciudad y de San Miguel.

La jefa de Estado destacó que este megaproyecto se verá reflejado tras más de 18 años de espera. En ese sentido, aseveró que su administración está comprometida con la ejecución de obras paralizadas, como, por ejemplo, la Torre Trecca, en Lima Metropolitana, y el Tren Macho, que conecta Huancayo con Huancavelica.

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Obra en el altiplano empieza este 11 de diciembre

Durante el acto oficial tras su última visita a China y Japón, Fujimori Higuchi adelantó ante las autoridades en funciones y electas presentes, que este 11 de diciembre inicia la obra en la región Puno, con la entrega del terreno y la colocación de la primera piedra.

Es importante señalar que, el megaproyecto está comprendido por cuatro etapas, mediante las cuales se incluyen la instalación de 64 117 conexiones de agua potable y 30 587 de alcantarillado, así como la construcción de una nueva captación, una planta de tratamiento de agua potable, reservorios y redes de distribución.

La presente obra es considerada la de mayor inversión en saneamiento urbano del departamento, con un presupuesto superior a los S/ 1759 millones, financiado mediante endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La mandataria destacó la importancia del trabajo conjunto por el bien común, dejando de lado las diferencias políticas, para atender las principales demandas de la ciudadanía. Asimismo, reconoció el esfuerzo y la perseverancia de la población juliaqueña para sacar adelante este importante proyecto.

Del mismo modo, la presidenta también anunció que aprovechará su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que se realizará en Cusco, para solicitar al titular del BID la no objeción que permita avanzar con las gestiones para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Juliaca. Además, ratificó su compromiso de impulsar los proyectos viales de Macusani-Nuñoa y la carretera hacia Sandia.

Presidenta solicita viajar a Colombia en la primera semana de diciembre

Este martes 23 de noviembre, el Poder Ejecutivo presentó una nueva solicitud de viaje al extranjero de la presidenta Keiko Fujimori, esta vez prevista para el 3 de diciembre con destino a la ciudad de Barranquilla, República de Colombia.

Según el Oficio N.º 333-2026-PR, el motivo de la salida del territorio nacional de la mandataria corresponde a la realización del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, en donde se reunirá con su homólogo colombiano Abelardo de la Espriella.

De aprobarse el pedido en el Congreso, el primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta, se encargará temporalmente del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

De esta manera, así empezaría la agenda de la presidenta Keiko Fujimori en diciembre próximo, con un hipotético nuevo viaje al extranjero y el inicio de la esperada obra de agua y saneamiento en Puno.