24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Luna del Castor ya se puede observar desde Perú tras su salida por el horizonte este-noreste tras la tarde de este martes 24. Este fenómeno coincide con una superluna, que luce ligeramente más grande y brillante de lo habitual, y podrá apreciarse durante la noche si el cielo permanece despejado.

¿A qué hora ver la Luna del Castor 2026 desde Perú?

La fase llena alcanzó su punto máximo a las 9:53 de la mañana, cuando la luna se encontraba sobre el horizonte peruano aún. Por ello, quienes buscaban observarla, la encontraron después del atardecer, cuando aparezca en el cielo nocturno y avance durante la noche.

Según información de la NASA, este evento será la primera de tres superlunas consecutivas previstas entre noviembre del 2026 y enero del 2027. La entidad explica que la órbita lunar es ligeramente ovalada y cambia la distancia entre ambos cuerpos.

El fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con su paso cerca del perigeo, el punto de su recorrido orbital más próximo a la Tierra. Esa cercanía modifica su tamaño aparente y su brillo, aunque la diferencia frente a una luna llena puede resultar sutil.

Para observarla desde Lima, se recomienda mirar hacia el este al comenzar la noche y elegir un espacio abierto, con el horizonte despejado y sin obstáculos. La luna puede apreciarse sin telescopio ni equipos, basta con que las condiciones del cielo permitan distinguirla con claridad.

Al aparecer cerca del horizonte, el satélite también puede parecer más grande de lo que luce cuando está alto en el cielo. Este efecto visual recibe el nombre de ilusión lunar y suele presentarse durante la salida de cualquier luna llena.

Something super is on the rise... 🌕 November's Beaver Moon—a full supermoon—will light up the night sky tomorrow, Nov. 24. Look up after sunset for your best viewing opportunity! https://t.co/dTA3sw0LWI — NASA Ames (@NASAAmes) November 23, 2026

¿Por qué se llama Luna del Castor y qué significa este fenómeno?

La Luna del Castor recibe su nombre de antiguas tradiciones de Norteamérica, donde noviembre estaba relacionado con la preparación de los castores para el invierno. Durante esta época, estos animales acondicionaban sus refugios y almacenaban alimentos para enfrentar las bajas temperaturas.

Otra explicación vincula esta denominación con la temporada de caza de castores, cuando se colocaban trampas antes de que los ríos se congelaran. Ambas referencias dieron origen al nombre que identifica tradicionalmente a la luna llena de noviembre.

La superluna del 24 de noviembre forma parte de una secuencia de tres superlunas consecutivas, que continuará en diciembre del 2026 y enero del próximo año. En el Perú, pudo observarse desde las 6:38 p. m. en Lima, cuando apareció por el horizonte, y permanecerá durante el resto de la noche.