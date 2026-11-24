24/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, alista un nuevo viaje al extranjero, esta vez a Colombia. La mandataria solicitó formalmente al Congreso para salir del país el próximo 3 de diciembre.

Viaje a Colombia en el marco de un Gabinete Binacional

Según la información difundida, Keiko Fujimori solicita al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres la autorización para viajar a Colombia, para sostener una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella en el marco de un Gabinete Binacional.

"El Encuentro Presidencial permitirá consolidar esta nueva etapa de la relación y dar un renovado impulso político a la agenda bilateral, con énfasis en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y en el desarrollo de las poblaciones de frontera", destaca el documento.

A través de un documento presentado, se estipula el itinerario que sostendía la mandataria peruana en el país extranjero, tomando en cuenta puntos de interés nacional entre ambas naciones, como: lucha contra la delincuencia transnacional.

"La citada agenda contempla una reunión privada entre la señora Presidenta de la República y el Presidente Abelardo de la Espriella, así como la sesión plenaria del VII Gabinete Binacional, en la que participarán los Ministros de Estado de ambos países", enfatiza la publicación.

Solicitud de autorización de viaje al Senado

Por ello, la solicitud deberá continuar con el trámite correspondiente para que la mandataria pueda concretar su desplazamiento en la fecha prevista. Cabe precisar que la autorización para que la presidenta de la República pueda salir del territorio nacional debe contar con la aprobación del Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú.

Keiko Fujimori solicita autorización de viaje para Colombia

El pedido deberá ser evaluado por el Senado, de acuerdo con el procedimiento correspondiente. En la última sesión del Consejo de Ministros realizada el lunes 23 de noviembre de 2026, señalo que la agenda contempla la solicitud de autorización de salida del país de la presidenta de la República para dicha fecha.

Asimismo, el registro señala que la iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte de las coordinaciones para concretar el desplazamiento de la jefa de Estado fuera del territorio nacional.

De esta manera, el eventual viaje de Keiko Fujimori a Colombia queda sujeto a la autorización correspondiente por parte del Senado. La mandataria tiene previsto participar de un encuentro presidencial con su homólogo Abelardo de la Espriella.