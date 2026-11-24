24/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la Segunda Elección Regional 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) empieza desde hoy, martes 24 de noviembre, las jornadas de debates de candidatos de las 15 regiones del país que volverán a las urnas el próximo domingo 6 de diciembre.

Como se recuerda, tras no superar ninguna de las listas el 30 % de los votos válidos en los comicios del pasado 4 de octubre, la nueva votación se desarrollará en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Lima Provincias.

Debates se llevarán a cabo del 24 de noviembre al 1 de diciembre

Tras revelarse los resultados oficiales de la OfIcina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de la primera vuelta regional y municipal, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó la segunda vuelta del martes 24 de noviembre al martes 1 de diciembre.

A continuación, se detallan las fechas de los debates de las 15 regiones del país donde sus respectivos pobladores están en la obligación y deber cívico de acudir nuevamente a las ánforas:

Moquegua: Acción Popular y Somos Perú - Fecha de debate de candidatos: 24 de noviembre Junín: Podemos Perú y Alianza Para el Progreso - Fecha de debate de candidatos: 26 de noviembre Tacna: Alianza Para el Progreso y Ahora Nación - Fecha de debate de candidatos: 26 de noviembre Tumbes: Fe en el Perú y Somos Perú - Fecha de debate de candidatos: 27 de noviembre Loreto: Somos Perú y Alianza Para el Progreso - Fecha de debate de candidatos: 27 de noviembre Lima Provincias: Somos Perú - Alianza Renovación Popular y Toro - Fecha de debate de candidatos: 27 de noviembre Amazonas: Somos Perú y Movimiento Regionales Amazonense Unidos al Campo - Fecha de debate de candidatos: 28 de noviembre Cajamarca: Somos Perú y Alianza Para el Progreso - Fecha de debate de candidatos: 28 de noviembre Arequipa: Fuerza Arequipeña y Ahora Nación - Fecha de debate de candidatos: 29 de noviembre Puno: ASI - Juntos por el Perú y Ahora Nación - Fecha de debate de candidatos: 29 de noviembre Áncash: Alianza Para el Progreso y Podemos Perú - Fecha de debate de candidatos: 30 de noviembre La Libertad: Somos Perú y Podemos Perú - Fecha de debate de candidatos: 30 de noviembre Pasco: Frente Esperanza 2021 y Podemos Perú - Fecha de debate de candidatos: 30 de noviembre Piura: Alianza Para el Progreso y Podemos Perú - Fecha de debate de candidatos: 1 de diciembre Lambayeque: Somos Perú y Fuerza Popular - Fecha de debate de candidatos: 1 de diciembre

¿Cuántos millones de peruanos están aptos para sufragar?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 12 474 107 de electores están aptos para volver a las urnas, el próximo domingo 6 de diciembre. De acuerdo con el organismo electoral que preside Carmen Velarde Koechlin, La Libertad reúne el mayor número de electores convocados, con 1 565 919 ciudadanos, seguida de Piura, con 1 548 155; así como de Arequipa, con 1 234 579 y Cajamarca con 1 209 992.

Del mismo modo, le siguen las regiones de Junín (1 070 524 votantes), Lambayeque (1 059 824), Áncash (969 556), Puno (968 095), Lima Provincias (838 087), Loreto (783 270), Amazonas (348 858), Tacna (304 648), Pasco (223 677), Tumbes (182 753) y Moquegua (166 170).

Cabe precisar que, la Segunda Elección Regional se realizará con el mismo padrón electoral aprobado para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el cual cerró el pasado 7 de abril. Asimismo, la ciudadanía puede revisar el detalle del padrón, las anotaciones y las cifras por región en el siguiente enlace.

Las nuevas autoridades regionales asumirán funciones a partir del 1 de enero del 2027 por los siguientes cuatro años.