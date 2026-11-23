23/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno avanzó este lunes 23 de noviembre en un proyecto de US$550 millones que busca ampliar el acceso al gas natural en 15 ciudades de siete regiones del centro y sur del Perú.

Más de 300 mil hogares podrían acceder al servicio de gas natural como parte del proyecto de masificación que impulsa el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Su titular, Guillermo Shinno, suscribió la resolución ministerial que habilita el proceso para concretar una adenda con Cálidda.

De acuerdo con información publicada por RPP, la colocación de la primera piedra de las obras se realizaría durante la primera semana de diciembre. Sin embargo, aún no se ha definido el cronograma de ejecución del proyecto.

¿Cuáles son las siete regiones beneficiadas con el gas natural?

La iniciativa contempla una inversión de US$550 millones para implementar redes de distribución en 15 ciudades de Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali.

Según el Minem, la ampliación del servicio beneficiaría a más de un millón de peruanos, quienes podrían acceder a una alternativa energética de menor costo en comparación con el balón de gas.

Durante una reunión con autoridades regionales salientes, Shinno destacó que el proyecto busca atender una demanda que permanece insatisfecha desde hace más de 24 años.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, suscribió la resolución ministerial que permitirá avanzar hacia la firma de la adenda al contrato de concesión de Cálidda. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 23, 2026

Firma de la adenda con Cálidda aún está pendiente

Pese a la suscripción de la resolución ministerial, el Gobierno todavía debe formalizar la adenda al contrato de concesión de Cálidda. Esta modificación contractual permitirá implementar el proyecto de masificación en las siete regiones.

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sostuvo que la iniciativa ya cumplió con los requisitos legales necesarios y solicitó al ministro que no ceda ante las presiones de sectores políticos.

Gobernadores respaldan masificación del gas natural

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, destacó los beneficios económicos y ambientales que representaría el acceso al gas natural para las familias de su jurisdicción.

En tanto, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, señaló que ha expuesto las ventajas del proyecto ante organizaciones sociales y representantes del Congreso.

La autoridad puneña también precisó que continúa vigente la iniciativa para desarrollar un gasoducto en el sur del país que beneficie a la región altiplánica. A este respaldo se sumaron los gobernadores regionales de Apurímac y Ucayali, Percy Godoy y Manuel Gambini, respectivamente.

Es así como se concluye que más de un millón de peruanos se beneficiarán luego de que el titular de la cartera de Energía y Minas, Guillermo Shinno, suscriba la la resolución ministerial que representa el paso previo a la firma de la adenda del contrato de Caliddá que permitirá instalar gas natural en siete regiones.