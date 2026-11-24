24/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la provincia limeña de Barranca, un joven de 23 años desapareció el último martes 23 de noviembre noviembre tras ingresar a las aguas de la playa Colorado, pese a las malas condiciones y el oleaje intenso. La anomalía del mar ocurre en el norte chico desde la tarde del día de ayer.

Corriente arrastró al joven

De acuerdo con la Agencia Andina, el desaparecido responde al nombre de José Luis Obispo Tadeo y por videos difundidos en redes sociales, el hecho ocurrió en horas de la mañana. Habría ingresado cuando las olas golpeaban con fuerza la costa y posteriormente la corriente marina lo arrastró mar adentro.

Luego de que se conociera la desaparición de este joven, personas del serenazgo y efectivos de la Policía Nacional se presentaron para atender la emergencia. Se pudo conocer que arribó acompañado de algunos amigos en la tarde del lunes y tras su ingreso no se volvió a saber de él.

Este suceso causó alarma entre bañistas y pobladores que se encontraban cerca del conocido balneario, sobre todo porque las condiciones marítimas se han presentado adversas en las últimas semanas. Por tal motivo, las autoridades provinciales han dispuesto el cierre preventivo de diversas playas, así como algunas restricciones.

Miembros de la unidad de salvataje de la PNP realizó evaluaciones de las condiciones marítimas, debido al fuerte oleaje presentado. Por su parte, la familia de José Obispo Tadeo pidió ayuda a las autoridades y apoyo para que las labores de rescate se intensifiquen con buzos y el uso de drones que permitan dar con su paradero.

Población debe estar alerta

Este lamentable hecho pone en evidencia el peligro al que se expone la población al ingresar al mar cuando las condiciones no son las adecuadas. Un oleaje intenso puede poner en riesgo la vida humana por la fuerza de la corriente, que puede arrastrar incluso a quienes son nadadores experimentados.

Durante el día y la tarde de este martes los trabajos para dar con el desaparecido continuaron, aunque sin resultados positivos. Otra playa barranquina como Puerto Chico, también presentó anomalía en sus aguas, por lo que se levantó una bandera roja y los pescadores dejaron sus embarcaciones cerca de los restaurantes locales para que no sean arrastrados.

Un joven de 23 años identificado como José Luis Obispo Tadeo, desapareció el último lunes tras ingresar a la playa Colorado, en Barranca. El ciudadano habría llegado en compañía de unos amigos y por el oleaje intenso desapareció de la costa.