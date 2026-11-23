23/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Verónika Mendoza fue proclamada gobernadora regional del Cusco este lunes 23 de noviembre, durante una audiencia pública del Jurado Electoral Especial. La excongresista encabezará el Gobierno Regional durante el periodo 2027-2030 y asumirá el cargo en enero de 2027, al concluir la actual gestión regional.

Verónika Mendoza se prepara para asumir el GORE Cusco

La proclamación se realizó tras culminar el proceso electoral y la revisión de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según el JNE, la audiencia del JEE Cusco fue programada para ese lunes 23 de noviembre, a las 3:00 p. m.

Con ello, Mendoza queda reconocida como autoridad regional electa para el próximo periodo. La representante de Alianza Electoral Venceremos iniciará las coordinaciones necesarias para la transferencia de gestión y la conformación del equipo que la acompañará en la administración regional desde enero del 2027.

La nueva gobernadora cuenta con experiencia en la política nacional, pues fue congresista de la República y participó en anteriores procesos electorales. Su llegada al Gobierno Regional del Cusco marcará el inicio de una nueva etapa de gestión en una jurisdicción integrada por trece provincias.

¿Qué dijo Verónika Mendoza durante la jornada electoral del 4 de octubre?

En declaración con Exitosa, Mendoza planteó abrir espacios de diálogo con los distintos sectores de la región. También resaltó la importancia de escuchar a la población y recoger propuestas de comunidades, organizaciones y actividades económicas de las trece provincias cusqueñas.

En su pronunciamiento, la entonces candidata invitó a ciudadanos y representantes de distintos sectores a dialogar para identificar las necesidades regionales y construir propuestas. La candidata señaló que ese intercambio debía incluir a pobladores de zonas alejadas y a diversos actores económicos del departamento y sus provincias.

"Queremos dialogar también con ustedes. Saber qué tenemos que hacer para construir esa confianza, invitarlos a dialogar para construir las propuestas que ustedes consideran que el Cusco necesita", sostuvo.

En el mismo mensaje, Mendoza afirmó que continuaría trabajando con humildad y escuchando a los habitantes de toda la región. Mencionó a las trece provincias, desde Megantoni hasta Condoroma, e incluyó expresamente a las comunidades campesinas y a los grandes empresarios de toda la región.

La entonces virtual ganadora también destacó la unidad regional como parte del trabajo para sacar adelante al departamento. En su intervención, pidió mantener la escucha y el diálogo entre los habitantes de las trece provincias, desde las comunidades campesinas hasta los empresarios de la región cusqueña.

Con la proclamación, Verónika Mendoza quedó habilitada para asumir el GORE Cusco en enero del 2027. Antes del inicio del periodo 2027-2030, deberá desarrollarse la transferencia de gestión y organizarse el equipo responsable de conducir la administración regional durante los próximos cuatro años.