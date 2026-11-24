24/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado de la República citó al canciller Carlos Espá a su sesión programada del próximo martes 1 de diciembre.

Cabe precisar que, la convocatoria establecida por el grupo de trabajo parlamentario fue acordada en su sesión de hoy, martes 24 de noviembre, y que tuvo la conducción de su titular, el senador Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular).

Agenda que deberá responder el canciler en la Cámara Alta

De acuerdo con lo aprobado por la Cámara Alta, el ministro de Relaciones Exteriores fue citado para que informe sobre la organización de la visita del papa León XIV a nuestro país, en especial sobre las fallas técnicas de audio y video que afectaron el desarrollo y la transmisión de la misa del santo padre en la Base Aérea de Las Palmas, el pasado 16 de noviembre.

El otro punto por el cual fue llamado a comparecer es para que entregue a los senadores los informes solicitados sobre la adhesión del Perú al Escudo de las Américas, la coalición militar y de seguridad impulsada por Donald Trump para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular en la región.

Vale recordar que, en medio de la visita oficial a nuestro país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Keiko Fujimori anunció en septiembre último la incorporación del Perú al mecanismo internacional. Asimismo, deberá informar por el proceso de ascensos en Torre Tagle, entre otros puntos.

Diputados buscan interpelar al titular de Relaciones Exteriores

El último viernes 20 de noviembre fue presentada la moción de interpelación en contra de Carlos Espá por la conocida desorganización en la misa del papa León XIV, en Surco.

El texto fue presentado por la diputada de Ahora Nación, Marleny Bibiana Arminta Valencia, el cual cuenta con el respaldo del bloque de oposición (Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú). En ese sentido, el pliego interpelatorio consta de 37 preguntas.

Cabe precisar que, Espá fue citado a la sesión de la Cámara de Diputados de este jueves 26 de noviembre, con la finalidad de que responda por ambos temas en cuestión, en medio de los cuestionamientos a su continuidad en su cargo.

Finalmente, la propia mandataria Fujimori pidió disculpas públicas por la desorganización en el acto litúrgico encabezado por el papa León XIV y aseguró que de todas maneras el canciller asistirá al Congreso para que brinde las explicaciones del caso.