24/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, intervino este martes 24 de noviembre ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, donde planteó medidas frente a la criminalidad y abordó la lectura estadística de los asesinatos en el país.

Vuelve a cuestionar cifras del Sinadef

En ese marco, el funcionario advirtió que los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) no reflejan de manera completa la realidad porque se limitan a las partidas de defunción inscritas y dejan fuera casos no registrados por distancia o falta de comunicación.

Al comparar las fuentes oficiales sobre muertes violentas, el titular del Ministerio del Interior detalló que la Policía Nacional del Perú contabiliza un promedio de 6,9 homicidios diarios, frente a los 5,8 reportados por el Sinadef. Por ello, sostuvo que las estadísticas de ese sistema sanitario "pueden engañar" si se interpretan de forma aislada sin considerar los vacíos de registro en zonas apartadas o con escasa conectividad.

🚨#ATENCIÓN | César Astudillo, ministro del Interior, señaló que las cifras del SINADEF "pueden engañar", pues solo cuentan partidas de defunción y omiten casos no inscritos por distancia o falta de comunicación. Detalló que la PNP registra 6.9 homicidios al día, frente a los 5.8... pic.twitter.com/lPth0oLYqd — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 24, 2026

Desconfianza ciudadana, denuncias y corrupción policial

En el mismo tramo de su presentación ante los parlamentarios, Astudillo vinculó el impacto de los homicidios y la violencia con la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la Policía Nacional del Perú. A pesar de admitir que existen problemas de corrupción dentro de la institución, el ministro insistió en que las personas afectadas por delitos deben acudir a denunciar los hechos de los que son víctimas para que el Estado pueda actuar y perseguir el delito.

El debate sobre el desempeño policial y la respuesta frente a la inseguridad también estuvo acompañado por otras propuestas expuestas por el ministro ante los legisladores, entre ellas la aplicación de cadena perpetua para efectivos policiales y militares vinculados a organizaciones criminales o que faciliten armas y municiones a bandas delictivas.

Asimismo, señaló que su sector ha detectado la necesidad de impulsar un cambio en el perfil del efectivo policial en el marco de las políticas de seguridad ciudadana.

"El nivel de confianza que tiene ahora la Policía Nacional no es bueno, definitivamente. Estamos con un 83% de personas que no confían en su Policía; mucha gente que es extorsionada dice: 'no, si voy a la Policía ellos también están extorsionando, así que no denuncio'. Craso error", expresó Astudillo.

La intervención de César Astudillo ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa las diferencias entre los registros de homicidios de la PNP y el Sinadef, junto con el reto de recuperar la confianza pública en la institución policial.

El contraste entre la desconfianza ciudadana, los cuestionamientos internos a la PNP y la necesidad de formalizar denuncias continúa siendo uno de los ejes centrales de la discusión sobre seguridad en el país.