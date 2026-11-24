24/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026-2030, un instrumento que busca fortalecer la protección de las redes, sistemas informáticos y activos digitales del país frente a posibles ataques y vulnerabilidades.

La medida fue oficializada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Resolución Ministerial N.° 384-2026-PCM, publicada este martes 24 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

¿En qué consiste la Estrategia Nacional de Ciberseguridad?

La estrategia establece un marco de orientación y articulación para las acciones de ciberseguridad durante los próximos años y comprende a las entidades de la Administración Pública, empresas públicas de los gobiernos regionales y locales, así como aquellas que pertenecen al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

También alcanza a las organizaciones obligadas a cumplir las disposiciones vigentes en materia de confianza digital y activos críticos nacionales. En tanto, las empresas privadas podrán utilizar este instrumento como referencia, siempre que sus lineamientos les generen valor.

¿Qué medidas deberán implementar las entidades públicas?

De acuerdo con la resolución, las instituciones públicas deberán articular sus objetivos, acciones e iniciativas con las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026-2030. Para ello, deberán incorporar objetivos, indicadores y metas relacionados con la protección digital en sus instrumentos de planificación institucional, cuando corresponda.

Asimismo, se contempla fortalecer la gestión de riesgos, mitigar vulnerabilidades y mejorar los controles de ciberseguridad. Otro aspecto importante es el papel del Oficial de Seguridad y Confianza Digital (OSCD), responsable de coordinar y promover acciones para mejorar la seguridad informática de cada entidad.

Este funcionario ejercerá sus labores con autonomía técnica y reportará a la máxima autoridad administrativa de la institución y al Comité de Gobierno y Transformación Digital.

La norma también establece que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación vigente relacionadas con la implementación de esta estrategia generará las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.

#PCMInforma | El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026-2030, una hoja de ruta para proteger los sistemas digitales del país y mejorar la respuesta ante posibles ataques. Esta medida involucra a las entidades públicas en la protección de la información de las personas y la seguridad de los servicios públicos, para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites por internet con mayor seguridad y confianza. Avanzamos para que la transformación digital también signifique mayor protección. — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 24, 2026

PCM supervisará avances y respuesta ante ataques informáticos

La conducción, supervisión y evaluación de la estrategia estará a cargo de la PCM, mediante la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), que realizará las acciones operativas a través del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD).

El seguimiento incluirá monitoreos semestrales para verificar el avance de las acciones estratégicas y evaluaciones anuales para determinar el cumplimiento de indicadores y metas.

Entre sus principales objetivos figuran mejorar la prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes digitales; proteger los activos críticos nacionales y los servicios públicos esenciales; desarrollar una cultura de ciberseguridad y fortalecer la cooperación internacional.

La implementación se financiará con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. También podrán gestionarse fondos de cooperación internacional no reembolsable.

En conclusión, la aprobación de esta estrategia establece una hoja de ruta para reforzar la seguridad digital del país hasta 2030, con responsabilidades institucionales, mecanismos de supervisión y acciones orientadas a proteger los servicios y sistemas del Estado frente a las amenazas informáticas.