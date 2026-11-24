24/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, cuestionó los inconvenientes registrados durante la organización y ejecución de la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas que se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre.

Calisto Giampietri califica de "desgracia" la organización de la misa papal

Como parte de su diálogo con Exitosa, el senador calificó de "desgracia" el desarrollo del evento y señaló que hubo numerosos errores que perjudicaron a los asistentes, especialmente a quienes se ubicaron en la parte posterior del recinto.

También, sostuvo que algunas personas no tuvieron la oportunidad de escuchar la misa ni seguir la ceremonia a través de las pantallas instaladas en el lugar. Por ello, consideró que el resultado no estuvo a la altura de las expectativas de los fieles ni de la inversión realizada para este acontecimiento.

"Hubieron muchísimos errores en la programación, en la ejecución de los eventos. Yo creo que es una desgracia lo que ha pasado, sobre todo con la gente que ha estado en la parte posterior, que no tuvo ni siquiera la oportunidad de escuchar la misa, no pudo verla por las pantallas", manifestó.

Asimismo, Calisto Giampietri afirmó que existe una responsabilidad política por lo ocurrido y consideró que esta debe recaer en una sola persona, debido a que estuvo a cargo de la organización y ejecución de las actividades.

En esa línea, señaló que la participación de diferentes instituciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Arzobispado, así como de diversos proveedores, no debe impedir que se identifique a los responsables de las fallas.

¿Qué dijo Calisto Giampietri sobre una posible interpelación al canciller?

Por otro lado, el senador se pronunció sobre la posible interpelación al canciller Carlos Espá por los inconvenientes registrados durante la misa del pontífice. Al respecto, consideró que primero se deben escuchar las explicaciones correspondientes y determinar los grados de responsabilidad antes de adoptar medidas.

"Tenemos que escuchar a la otra parte y ver qué cosa es lo que ha sucedido y dónde están los grados de responsabilidad", sostuvo en Exitosa.

Además, planteó tres acciones para evitar que se repitan situaciones similares, analizar lo ocurrido, adoptar las medidas correctivas necesarias y establecer mecanismos de control para futuras actividades de gran magnitud.

"Con toda la capacidad organizativa que tenemos como país, con toda la maquinaria, con todo el expertise o experiencia que tiene la Cancillería, se haya incurrido en un error tan básico", cuestionó.

Finalmente, el senador Calisto Giampietri señaló que uno de los problemas habría sido la falta de coordinación entre las instituciones involucradas en la organización de la misa del papa León XIV en Las Palmas