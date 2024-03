Keiko Fujimori celebra el retorno a la bicameralidad en el Congreso: "Es fundamental estar a la altura de los cambios"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, celebró que el Pleno del Congreso de la República aprobara, en segunda instancia, el proyecto de reforma constitucional para el retorno de la bicameralidad.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la excongresista apuntó que. a pesar de que el fujimorismo "siempre" ha tenido una postura a favor de la unicameralidad, aseguró que es fundamental "estar a la altura" de los cambios y la evolución que requiere el país.

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se pronunció luego que el Pleno aprobara, en segunda instancia, el proyecto de reforma constitucional para el retorno de la bicameralidad. Según indicó, se ha dado "un paso histórico", el cual "fortalecerá nuestra democracia".

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el titular de la Mesa Directiva del Parlamento saludó la decisión de los diversos legisladores.

Por otro lado, la bancada de Perú Libre también se pronunció a cerca de esta medida, pero en este caso, expresó su rechazo ante el retorno de la bicameralidad. Al respecto, dio a conocer los votos de sus integrantes sobre esta medida.

"Perú Libre contra la bicameralidad. Esta es la mejor forma para demostrarle al pueblo que no hay fujicerronismo, que respetamos su voz del referéndum, que no tenemos angurria económica. No hay una bancada más consecuente con el pueblo", indicó la bancada de Perú Libre.