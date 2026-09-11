Keiko Fujimori sobre inseguridad ciudadana: "Estoy aquí para recuperar la paz, tranquilidad y confianza de los ciudadanos"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación para los peruanos. En ese contexto, Keiko Fujimori explicó las acciones que su gestión busca implementar para enfrentar el crimen organizado y reforzar a las instituciones encargadas de combatirlo.

Keiko Fujimori apunta a recuperar el orden

En entrevista con Exitosa, Keiko Fujimori se refirió a la inseguridad ciudadana y reconoció que la situación es complicada. La presidenta sostuvo que recuperar el orden constituye una de sus principales promesas de campaña y dejó claro que su gestión buscará concentrarse en conseguir resultados.

"La situación es dramática. Mi principal objetivo y mi principal promesa de campaña es recuperar el orden", afirmó.

La presidenta remarcó que no pretende centrar su gestión en buscar responsables, sino en avanzar frente a la delincuencia. En esa línea, agregó: "Yo no estoy aquí para echarle la culpa a la prensa, sino para avanzar y conseguir este resultado que es recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos".

Uno de los primeros puntos que mencionó fue la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional. Keiko Fujimori reconoció que pueden existir malos elementos dentro de la institución, pero destacó el trabajo de los agentes que arriesgan su vida diariamente.

"Que pueden haber algunos individuos que se comportan mal, esos serán expulsados, pero que en su gran mayoría e institucionalmente la seguridad depende de ellos, son ellos los que exponen su vida por nosotros", sostuvo.

Además, contó que acudió personalmente a hospitales para visitar a policías y miembros de las Fuerzas Armadas que resultaron heridos durante sus funciones. Según relató, algunos de ellos incluso le aseguraron que volverían a cumplir con su deber si fuera necesario.

Medidas contra organizaciones criminales

Como parte de las medidas que busca implementar, Keiko Fujimori mencionó la preparación de un paquete de crédito suplementario destinado a mejorar las condiciones de trabajo de la Policía.

"Lo que vamos a hacer, porque se está preparando un paquete de crédito suplementario, es la modernización de nuestras comisarías, la compra y adquisición de patrulleros y de mayor herramientas de protección para nuestra Policía", explicó.

Otro de los puntos abordados fue la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional. Fujimori destacó la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas y consideró que esta herramienta permitirá compartir información entre países para ubicar a criminales que intenten escapar.

Así, Keiko Fujimori planteó reforzar la Policía, los penales, la inteligencia y la cooperación internacional frente a la inseguridad ciudadana. Su objetivo es recuperar la paz, tranquilidad y confianza de los ciudadanos ante el avance del crimen organizado.