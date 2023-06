Congresista Francis Paredes tras jaloneos de María del Carmen Alva: "Nadie me hará claudicar en mis principios"

La congresista de la República, Francis Paredes, se pronunció luego del incidente con María del Carmen Alva en el Congreso. Según las imágenes emitidas, la integrante de Perú Libre fue víctima de los jaloneos de la legisladora de Acción Popular durante la votación de retorno a la bicameralidad.

La legisladora Francis publicó un comunicado mediante su cuenta oficial de Twitter en el que agradece las muestras de solidaridad luego del incidente, además remarcó que cada persona debe responder por sus actos.

Asimismo, indicó que no se encuentra de acuerdo con la reconsideración y que la respuesta que ella brindó fue un error.

La congresista de la República, María del Carmen Alva, negó haber agredido a la parlamentaria Francis Paredes tras los jaloneos registrados con dicha legisladora. La integrante de Acción Popular indicó que mantiene una amistad con quien habría intentado de convencer de cambiar su voto sobre la bicameralidad.

La señalada por dicha acción declaró ante la prensa en las instalaciones del Congreso de la República y se pronunció sobre este polémico episodio. Allí, María del Carmen Alva indicó que ha conversado con Francis Paredes y aseguró que no tendría que disculparse, ya que no lo habría presionado ni maltratado.

"Acá no ha pasado nada. No es mi versión, es la versión. (Ella ha señalado que se ha sentido presionada) No me ha dicho eso, no, sabe que somos amigas y que acá no ha pasado nada. Me ha dicho: 'Maricarmen, no ha pasado nada', ella misma. ¿Disculpas de qué? Si ustedes quieren seguir haciendo una historia, sigan haciendo una historia", declaró.