Mario Vizcarra afirma que será el próximo presidente del Perú, tras sentencia de Martín Vizcarra: "Estoy totalmente seguro"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la sentencia del expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva, su hermano Mario Vizcarra reveló que muchos simpatizantes le garantizaron su voto de cara a las próximas Elecciones 2026. Incluso, aseguró que vencerá ampliamente en segunda vuelta y que se convertirá en el próximo presidente del Perú.

"Voy a ganar a quien sea en segunda vuelta"

En entrevista con Exitosa, el precandidato presidencial Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, afirmó estar convencido de contar con el apoyo de los votantes para llegar a la Presidencia de la República, más aun a partir de la reciente condena contra su hermano dictada este miércoles 26 de noviembre.

"Desde ayer, no para de sonar el teléfono. Mucha gente que estaba exenta del quehacer político, gente que miraba de lejos a Martín Vizcarra, ahora muestran su solidaridad. Hay gente que me dice 'yo no iba a votar por ustedes, pero ahora que veo ensañamiento, voy a votar por ti", aseguró.

Mario Vizcarra busca llegar a la presidencia y afirma que contará con el respaldo de los votantes.

Según el empresario, su intención de voto como candidato presidencial ya se había incrementado desde agosto del 2025, cuando dictan prisión preventiva a Martín Vizcarra, por lo que se encuentra muy confiado. "A fines de agosto, una encuestadora me pone en 3%. A fines de setiembre, 8%. Y recién me estaban conociendo, ahora que hemos seguido yendo a provincias, esperemos la próxima encuesta", afirmó confiado.

Por ello, Vizcarra aseguró que será elegido presidente en segunda vuelta, y que, entre sus posibles rivales, no estarán ni Rafael López Aliaga, ni Keiko Fujimori.

"Ni Porky ni Keiko van a segunda vuelta y lo pongo a firmar ahorita. En cuestión de gustos, el pueblo determinará a quién nos pone en segunda vuelta. Pero, en segunda vuelta, yo voy a ganar a quien sea y voy a ser presidente", aseveró con determinación.

Sobre su falta de experiencia en gestión pública

A pesar de carecer de experiencia en gestión pública, Mario Vizcarra se calificó a sí mismo como "un hombre exitoso en el ambiente privado" y dijo sentirse en la capacidad de asumir el cargo máximo de jefe de Estado, resaltando la corta gestión que tuvo durante el gobierno de Valentín Paniagua.

"Yo me siento totalmente capacitado, soy un hombre exitoso en el ambiente privado, hemos tenido empresas y tenemos empresas familiares con bastante éxito. Ya tengo una experiencia, pequeña y breve sí, pero no hay tanta diferencia. Un líder puede serlo en una universidad, en un hospital o ser presidente del Perú", mencionó.

Asimismo, precisó que, en un eventual gobierno suyo, convocará a "los mejores" profesionales, integrantes y no integrantes de su partido, e hizo un llamado a detener la división entre peruanos.

"Desde ahora ya convoco. No voy a cerrar filas solamente con la gente de mi partido, buscaré los mejores cuadros de mi partido, que los tenemos y en demasía. Pero, ¿cómo no llamar a a todos los peruanos de todos los colores que sean capacitados y que tengan la voluntad de trabajar? Ya basta de estarnos terruqueando", anunció.

El precandidato presiencial Mario Vizcarra está convencido de que ganará la presidencia en las Elecciones Generales 2026.