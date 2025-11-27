Martín Vizcarra publica video previo a sentencia de 14 años: "Soy víctima de la venganza de los poderosos"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Horas después de escuchar su sentencia de 14 años de cárcel, el expresidente Martín Vizcarra difundió un video grabado el mismo día por la mañana desde su vivienda, instantes antes de salir a presentarse ante el Poder Judicial. Con optimismo, aseguraba que se encontraba tranquilo y rodeado de su familia.

Advirtió falta de imparcialidad del tribunal

En el material, el exmandatario señalaba que se encontraba a la expectativa de dos posibles escenarios respecto a la decisión del tribunal tras evaluar las acusación del delito de cohecho cuando era gobernador de Moquegua: una sentencia motivada por la "objetividad" o por pactos del "poder mafioso".

"Les hablo desde la tranquilidad de mi hogar, reunido con los que más quiero. Si es que los jueces hacen uso del derecho de la objetividad e imparcialidad, votarán y darán una sentencia absolutoria para mi persona. Pero si se han dejado presionar por el poder mafioso que domina el Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial, seguramente recibiré una sentencia condenatoria", manifestó.

Según expresó, de obtener una sentencia condenatoria, esta sería "injusta" y motivada por haber acusado a los "ladrones del Club de la Construcción", en referencia a los exdirigentes de ICCGSA y Obrainsa, consorcios involucrados en el pago de coimas a Vizcarra en el marco de los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

"Me atreví a acusar a los corruptos, a los ladrones del Club de la Construcción. Los que deben estar presos por haber robado miles de millones de soles de todos los peruanos, y que ahora, por un acuerdo con la Fiscalía, están libres y felices gozando del dinero robado y en libertad", sentenció.

"No me van a doblegar"

Aseguró ser víctima de una persecución política orquestada por los "poderosos" y que, pese a ello, "seguirá trabajando" por el país.

"A mí no me van a doblegar. Menos aun cuando ahora soy víctima del abuso, de la arbitrariedad y de la venganza de los poderosos que gobiernan al país", afirmó.

El expresidente aseguró que él estaría enfrentando este proceso por haber denunciado estas prácticas, pero que no bajará la cabeza ante una sentencia desfavorable, ya que "sabía a lo que estaba expuesto al enfrentarme a los poderosos que manejan el Perú".

Finalmente, Vizcarra Cornejo se dirigió a todos sus simpatizantes, invitándolos a que "no decaigan en su esfuerzo". En esa línea, aprovechó para pedir respaldo a su hermano Mario Vizcarra, quien es precandidato a la presidencia de cara a las Elecciones 2026, así como también a los candidatos al Senado y Cámara de Diputados del partido Perú Primero.

