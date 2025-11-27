Mario Vizcarra sobre indultar a Martín Vizcarra: "El Perú no puede estar pensando en una sola persona"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Mario Vizcarra, en declaración exclusiva para Exitosa, se pronunció sobre la posibilidad de indultar o no a su hermano Martín Vizcarra, quien fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva por los casos de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

¿Martín Vizcarra será indultado por su hermano Mario?

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue condenado por el Poder Judicial a 14 años de prisión efectiva e inhabilitado por 9 años para ejercer cargos públicos. También se le impuso una reparación civil de 94 mil 900 soles. Esta situación aleja al exjefe de Estado de la esfera política y como era de esperarse, simpatizantes y familiares no tardaron en pronunciarse sobre este caso.

Uno de ellos fue su hermano Mario Vizcarra, precandidato presidencial de Perú Primero, quien llegó al set del programa 'Hablemos Claro', y no dudó en asegurar, en primer lugar, que está seguro de la inocencia de su hermano.

Seguidamente, al ser consultado sobre si en caso sea elegido como el nuevo mandatario del Perú le brindaría el indulto a su hermano, el precandidato sostuvo que ese tema es producto de un análisis de una comisión pertinente. Además, destacó que el país "no puede centrarse en una sola persona", haciendo énfasis en la importancia de pensar en el bienestar del país en su conjunto.

"Las comisiones determinan la validez o procedencia o no de un indulto. Yo voy a respetar eso. El Perú no puede estar pensando en una sola persona. Es mi hermano, el dolor que tengo, pero no puedo estar pensando en que cuando sea presidente voy a indultarlo. Por supuesto que se dará el momento", expresó.

Mario Vizcarra seguro de la inocencia de su hermano

Durante su entrevista con Exitosa, Mario Vizcarra también enfatizó que de llegar a la presidencia será muy respetuoso de lo que digan las comisiones, tratándose de su hermano o de cualquier otro expresidente condenado.

Asimismo, agregó que están preparando una apelación confiando en la inocencia de Martín Vizcarra e incluso no dudarán en ir a instancias superiores para hacer justicia por él.

"Yo voy a ser muy respetuoso de las normas y procedimientos que se den, incluyendo a Martín Vizcarra. Como hermano sigo pensando, confiando en su inocencia y por eso estamos listos, preparando una apelación. La segunda instancia esperamos que se demuestre su inocencia y si lo es iremos a instancias superiores y si no es finalmente estará el periodo que dictaminen las autoridades, el Poder Judicial", expresó.

Mario Vizcarra confía en la inocencia de su hermano Martín Vizcarra.

Cuestiona sentencia del Poder Judicial

El elegido por Perú Primero para buscar llegar al sillón de Pizarro, señaló que como familia se encuentra más que dolidos, aunque también dejó en claro que ya se la esperaban pues, según su parecer, los organismos de justicia no han hecho más que perseguir al exjefe de Estado durante todos estos años.

"Nos agarra con ánimos en el suelo y ahora se consuma la persecución que ya lleva varios años y que es una injusticia. Vamos a seguir luchando para demostrar la inocencia de Martín Vizcarra", acotó en diálogo con Nicolás Lúcar.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, aseguró que existe un "ensañamiento" contra el expresidente y señaló que la sentencia tiene como objetivo "retirar" a su hermano de la política.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/NjLKhXp1Oi — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2025

Es así como durante su entrevista con Exitosa, Mario Vizcarra subrayó la importancia de respetar el proceso y la independencia de las comisiones encargadas de decidir si se otorga el indulto o no a su hermano Martín Vizcarra, quien fue condenado a 14 años de prisión efectiva.