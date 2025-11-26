Martín Vizcarra es recluido en el penal de Barbadillo: Así fue el traslado del expresidente

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Martín Vizcarra abandonó la sede judicial donde permanecía detenido. El expresidente fue retirado del lugar a bordo de un vehículo del INPE con dirección al penal de Barbadillo, donde cumpliría su condena a 14 años de cárcel.

Expresidente abandona sede judicial

Alrededor de las 8 y 39 de la noche, en la sede del Poder Judicial salió una ambulancia del INPE custodiada por una camioneta de la Policía Nacional del Perú, trasladando con el expresidente de la República.

Su destino es el penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, centro penitenciario donde también se encuentran purgando condena los exmandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Quien también podría sumarse en las próximas horas sería el también exgobernante Pedro Castillo, luego de la lectura de su eventual sentencia.

Vale recordar que, Vizcarra Cornejo, este miércoles 25 de noviembre, fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito contra la administración pública por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Tras la lectura de su sentencia, salió desde la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, sede Carlos Zavala, aproximadamente a las 5 y 10 de la tarde rumbo a la sede Iquitos del Poder Judicial para someterse a la evaluación de medicina legal y control de identidad.

Rumbo al penal Barbadillo de Ate

Un equipo de Exitosa que se viene movilizando paralelamente al traslado de Martín Vizcarra Cornejo pudo corroborar que son dos vehículos de la Policía Nacional que se encuentra detrás de la unidad móvil del INPE en el que se encuentra el expresidente, así como también dos liebres a su costado custodiándolo.

Su ruta lo dirigía al penal Barbadillo de Ate, para ello la furgoneta del INPE se desplazó por la avenida Guardia Civil en el cruce con la avenida Canadá. Vale indicar que el vehículo estuvo atorado por aproximadamente siete minutos en la plaza Manco Cápac.

Su llegada al penal Barbadillo de Ate

A las 9 y 21 de la noche oficialmente ingresó la comitiva al penal Barbadillo de manera rauda. Un gran contingente policial realizaron un enorme cordón para que el vehículo no detenga su paso.

El portal del centro penitenciario se encontraba abierto en su totalidad para que la unidad en la que se encontraba ingrese sin problemas y pueda cumplir su condena de 14 años. Tras su llegada no había ningún solo manifestante. De esta manera pasará la noche en el denominado penal de expresidentes.