Mario Vizcarra sobre sentencia de Martín Vizcarra: "Se consumó la persecución contra mi hermano, es una injusticia"

Luego que el Poder Judicial dictara 14 años de prisión contra Martín Vizcarra, Exitosa conversó con su hermano, Mario Vizcarra para conocer en primer persona su sentir. Según indicó el candidato a la presidencia, la condena terminó de consumar un ensañamiento contra el expresidente de parte de quienes buscaban sacarlo de la carrera electoral.

Sentencia contra Martín Vizcarra es una represalia

El elegido por Perú Primero para buscar llegar al sillón de Pizarro, señaló que como familia se encuentra más que dolidos, aunque también dejó en claro que ya se la esperaban pues, según su parecer, los organismos de justicia no han hecho más que perseguir al exjefe de Estado durante todos estos años

"Siento un dolor tremendo como hermano y familia, pero no nos sorprende. Nos agarra con ánimos en el suelo y ahora se consuma la persecución que ya lleva varios años y que es una injusticia. Vamos a seguir luchando para demostrar la inocencia de Martín Vizcarra, son momentos difíciles, pero vamos a ir a los tribunales para demostrar el enseñamiento y lo único que han querido es retirarlo de la política", indicó.

Evitó responder sobre la revocatoria

Días atrás, en una entrevista anterior, el candidato por Perú Primero generó una gran polémica al indicar que indultaría a varios expresidentes que se encuentran presos al considerar injustas su condena. En el hipotético caso de su hermano, el ahora político dejó en claro que le condonaría la pena sin dudarlo.

Esta vez, el hermano de Martín Vizcarra tomó una postura distinta señalando que sobre ese tema se encargarán las autoridades respondientes ya que él deberá enfocarse en los temas que necesita resolver el país.

"Las comisiones determinan la validez o procedencia o no de un indulto. Yo voy a respetar eso. El Perú no puede estar pensando en una sola persona. Es mi hermano, el dolor que tengo, pero no puedo estar pensando en que cuando sea presidente voy a indultarlo. Por supuesto que se dará el momento", añadió.

Por último, Vizcarra Cornejo aseguró estar preparado para ser la máxima autoridad política del país a pesar de que sus detractores indicaron que no cuenta con la experiencia necesaria para este tipo de reto.

