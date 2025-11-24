¡Luto en la música! Fallece reconocido cantante y leyenda del reggae: Esto se sabe sobre su deceso

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria musical está de luto tras el reporte de la muerte de una leyenda del reggae. Amigos y seguidores lamentan la pérdida del cantante, que grabó más de 30 álbumes y ganó dos premios Grammy durante su carrera de seis décadas.

Fallece leyenda del reggae y precursor de Bob Marley

El cantante y actor Jimmy Cliff, famoso por éxitos musicales como "Many Rivers to Cross", "You Can Get It If You Really Want" y versión de "I Can See Clearly Now", popularizó el reggae. El ícono de la música jamaiquina perdió la vida a los 81 años, según su esposa, Latifa Chambers.

A través de su cuenta de Instagram, Latifa confirmó la noticia con un sentido mensaje, no solo recordando la amplia trayectoria del amor de su vida, sino expresando su agradecimiento hacia aquellas personas que siempre se preocuparon por Cliff. Asimismo, también reveló que la causa de muerte del artista fue "una convulsión seguida de neumonía".

"Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía. Agradezco a su familia, amigos, colegas, artistas y compañeros de trabajo que compartieron su camino con él. A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera... Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Cumpliré tus deseos", se lee en el texto que lleva su firma y la de sus hijos.

Lamentan la pérdida del cantante jamaiquino

Jimmy Cliff, nombre artístico de James Chambers (St. James, Jamaica, 1944), fue una figura fundamental en la internacionalización del reggae. Fue, posiblemente, el artista más importante en la historia del género.

Una anécdota recurrente es la de este reconocido cantante jamaiquino acompañando a Bob Marley, otro adolescente que se convertiría en el artista más vendido y figura más icónica del reggae, a una audición a principios de los años 60. Sus fans y colegas músicos siguen honrando su perdurable influencia en el género y su cálida conexión con el público mundial.

¿Quién fue Jimmy Cliff?

Jimmy Cliff nació el 30 de julio de 1944. Se mudó en la década de 1950 de la granja familiar a la capital del país, Kingston, con su padre, decidido a triunfar en la industria de la música. A los 14 años, se hizo famoso en Jamaica por la canción Hurricane Hattie, que él mismo escribió.

Popularizó el género reggae con clásicos como "Many Rivers to Cross", "You Can Get It If You Really Want", "The Harder They Come" y "Reggae Night". Además de su rol como músico, protagonizó la película The Harder They Come, obra clave que llevó el reggae al público global.

En 1968, cuando la canción "Wonderful World, Beautiful People" era un éxito mundial, Cliff actuó en Uruguay: se presentó, entre otros lugares, en el Cantegril Country Club de Punta del Este.

También fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010, siendo considerado el "primer campeón del reggae". En 2012 ganó un Grammy al mejor álbum de reggae por 'Rebirth' y en los últimos años trabajó con el productor ghanés Kwame Yeboah, con el que regresó al reggae más puro.

