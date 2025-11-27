Rafael Vela tras cuestionamientos de Tomás Gálvez: "Hemos logrado que el Estado peruano recupere S/400 millones"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, respondió a los cuestionamientos del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, asegurando que han logrado recuperar S/400 millones a favor del Estado peruano.

Defiende labor de equipo

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el líder del Equipo Lava Jato defendió el trabajo de su grupo tras los cuestionamientos Tomás Gálvez sobre su desempeño.

" Bueno, nosotros con nuestro trabajo hemos logrado que el Estado peruano ya al día de hoy, haya podrido recuperar 400 millones de soles y el Equipo Especial Lava Jato, siempre a todas nuestras autoridades, a todos los señores fiscales de la Nación, a excepción del señor fiscal de la Nación interino que no tiene ningún contacto con nosotros, sino le diríamos que algo de ese dinero está recuperado por la justicia", señaló.

Para Vela, en lugar de evaluar desarticular los equipos especiales, el Ministerio Público debería hallar la manera para que todo el dinero recuperado como resultado de sus juicios con condena, sea usado en beneficio del sistema de justicia, tal como la sede judicial de Zavala.

"La sede donde ayer fue condenado el señor Martín Vizcarra, es una sede que se construye sobre la base de la recuperación de activos del caso Fujimori Montesinos. Nada de eso tenemos a la fecha y antes que estar pensando en desactivar los equipos especiales, deberían pensar mas bien, la formula dentro de la cual eso 400 millones de soles pagados puedan favorecer en algo al sistema de justicia", sostuvo.

Tomás Gálvez planeó evaluar trabajo

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, negó proponer la eliminación de los Equipos Especiales del Ministerio Público, aseguró que propuso evaluar el trabajo de estos grupos, luego del fallo del Tribunal Constitucional en el que anula el juicio del caso Cócteles, liderado por el Equipo Lava Jato.

En entrevista con Canal N, el fiscal negó algún tipo de vinculación en el caso 'Los Cuellos Blanco del Puerto', cuyo Equipo Especial viene siendo evaluado para su permanencia. Ello, al señalarse un presunto conflicto de intereses del titular del Ministerio Público por estar implicado en la investigación. "Yo no estoy vinculado en absoluto al caso 'Cuellos Blancos'. No tengo ninguna investigación pendiente por el caso 'Cuellos Blancos'".

En ese sentido, negó haber propuesto la eliminación de los Equipos Especiales, específicamente el que investiga dicho caso, pues solo buscó que se revise su trabajo.

Es por ello que, el coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, defendió el trabajo de su grupo y recordó que han recuperado 400 millones de soles para el Estado.