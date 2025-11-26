Mario Vizcarra sobre condena a su hermano Martín Vizcarra: "No hay pruebas, solamente son dichos"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la condena de 14 años de prisión efectiva contra Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, su hermano Mario Vizcarra salió en defensa del exmandatario. Afirmó que la decisión judicial carece de sustento probatorio y que responde a una persecución política que se venía gestando desde hace años.

Según sus palabras, la sentencia es "dolorosa y excesiva" para alguien que, en su visión, solo se dedicó a "desenmascarar a mafias" enquistadas en el Estado. Mario Vizcarra insistió en que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas y que el tribunal se basó únicamente en testimonios, cuestionando la validez de los colaboradores que declararon en el proceso.

"No hay ninguna prueba, solamente son dichos", señaló.

Críticas a las empresas acusadoras

El hermano del expresidente negó que los colaboradores fueran parte del entorno más cercano de Vizcarra. En cambio, acusó a las empresas que lo señalaron de tener antecedentes graves. Recordó que estas compañías reconocieron delitos en 32 obras y afrontaron reparaciones civiles por más de mil millones de soles, pero hoy están nuevamente habilitadas para contratar con el Estado.

Mario Vizcarra afirmó que no existen pruebas para condenar a su hermano Martín Vizcarra a 14 años de prisión. Anunció que apelarán la sentencia y que esta decisión judicial fortalecerá su candidatura presidencial



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/ubAptvSpiZ — Canal N (@canalN_) November 26, 2025

Mario Vizcarra aseguró además que "no se amilanarán" y que presentarán una apelación para demostrar que la condena es una "patraña", según sus palabras. Explicó que, por ahora, acompañarán a Martín en sus necesidades personales mientras el área legal define los pasos a seguir.

Aunque aún no se conoce el penal al que será trasladado, el abogado del expresidente indicó que podría ser Barbadillo, previa evaluación médico-legal. Asimismo. el hermano reveló que conversó con Martín Vizcarra la noche anterior a la sentencia y que lo notó preocupado por el resultado, reflejando la sorpresa del exmandatario ante la magnitud de la condena.

Impacto político en Perú Primero

Lejos de considerar la sentencia como un golpe a su movimiento, Mario Vizcarra afirmó que la situación fortalecerá su candidatura presidencial para las elecciones de 2026. Anunció que este domingo iniciarán actividades en provincias, comenzando por Iquitos, y destacó que incluso personas ajenas al partido han expresado solidaridad y rechazo a lo que calificó como una medida abusiva.

Las declaraciones de Mario Vizcarra reflejan una estrategia dual: cuestionar la legitimidad de la sentencia y, al mismo tiempo, capitalizarla políticamente. Mientras la defensa prepara la apelación, el entorno del expresidente busca transformar la condena en un elemento de cohesión y respaldo electoral rumbo al 2026.