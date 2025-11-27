Mario Vizcarra siente un "dolor tremendo" por sentencia a Martín Vizcarra: "No nos sorprende"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra y precandidato por e partido Perú Primero, expresó en diálogo con Exitosa, sentir un gran dolor por la sentencia contra su familiar, pero señaló que era un resultado que esperaban.

Demostrarán su inocencia

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Mario Vizcarra dio a conocer cuál es su sentir tras la sentencia que condenó a 14 años de prisión efectiva a su hermano Martín Vizcarra, quien se encuentra en el penal de Barbadillo.

" Como comprenderás el dolor tremendo como hermano y como familia. Pero no nos sorprende, por su puesto, nos agarra muy mal, con un ánimo al suelo, pero no nos sorprende porque ya, en agosto dictaron una prisión preventiva", manifestó.

Para el precandidato a la presidencia por Perú Primero, la decisión del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional consolida la persecución política contra el expresidente.

"Ahora ya se consuma la persecución que ya viene varios años y que es una injusticia, nosotros vamos a seguir luchando para demostrar la inocencia de Martín Vizcarra. Son momentos difíciles, vamos a ir a los tribunales y políticamente vamos a trabajar para demostrar que esto es un ensañamiento y lo único que han querido es retirarlo de la fiscalía", aseguró.

Para Vizcarra, la condena contra su hermano los encontró dolidos pero a la vez fortalecidos y afirmó que no contaron con ello, generando que se solidaricen por la situación del expresidente.

Rección de Mario Vizcarra tras sentencia

Los exteriores de la sede judicial en donde se lleva a cabo la audiencia de lectura de sentencia contra Martín Vizcarra, se han llenado de simpatizantes del expresidente y el partido que lidera Perú Primero, junto a ellos se encuentra su hermano, Mario Vizcarra, quien reaccionó a la decisión del tribunal.

"Hoy es un día negro, hoy es un día de vergüenza", señaló al inicio, pero siguió asegurando que está él para reemplazarlo y aseguró que la sentencia se da porque "se mueren de miedo".

"Martín, acá estoy yo, acá está tu pueblo para defenderte (...) No nos van a mancillar, no nos van a derrotar, como tu siempre has dicho: Acá estamos parados y sin polo y ahí les vamos a demostrar quienes somos nosotros. (...) Nos han dado un golpe duro, nos han dado un golpe fuerte, pero nosotros se los vamos a devolver con una bofetada el 12 de abril", señaló.

Es por ello que, en Exitosa Mario Vizcarra declaró sentirse dolido por la sentencia de su hermano Martín Vizcarra pero era una decisión que se esperaba y no los hallaron débiles.