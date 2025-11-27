José Jerí durante su visita a Áncash: "Se debe dejar un gobierno mucho mejor del que se encontró"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, durante su visita a la región Áncash, aseguró que su gestión busca dejar un gobierno en mejores condiciones que el que recibió al asumir funciones tras la vacancia de Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente".

José Jerí y sus declaraciones tras llegar a Áncash

José Jerí continua con sus recorridos oficiales por el interior del país. Esta vez, el miércoles, 26 de noviembre, el mandatario llegó hasta la región de Áncash a fin de atender las demandas de la ciudadanía y las autoridades subnacionales para "sentar las bases del desarrollo del Perú" de la mano con las regiones.

Es así como alrededor de las 8:30 a.m., a su llegada al aeropuerto local, el jefe del Estado fue recibido con los honores correspondientes a su alta investidura. Seguidamente, se dirigió a distintos puntos de la ciudad de Huaraz para tener un encuentro con las autoridades locales y reforzar el trabajo conjunto con las fuerzas del orden.

Durante su recorrido, José Jerí fue abordado por la prensa y sin dudarlo aprovechó en declarar ante las cámaras. En primer lugar, aseguró que sus relaciones personales son temas que solo le competen a él y que la única prioridad que tiene en este momento es velar por el bienestar de todo el país. Seguidamente, reiteró que su propósito es dejar una gestión más sólida para el próximo gobernante que se elegirá en las próximas Elecciones Generales 2026.

"Aquí lo que interesa es que las autoridades que están en funciones todavía, al igual que yo hasta el próximo año, tengan que dejar un gobierno mucho mejor de lo que se encontró", expresó.

Actividades de José Jerí en Áncash

Áncash es la quinta región que visita José Jerí. El presidente del Perú, quien asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte, formó parte de distintas actividades multisectoriales en materia de seguridad ciudadana, salud, agricultura, atención a poblaciones vulnerables y diálogo con el sector privado, para elevar la competitividad regional.

Fue recibido por alumnos, docentes y padres de familia de la Institución Educativa 86049 José Carlos Mariátegui, en Paltay, en el distrito de Taricá donde formó parte de ceremonia de izamiento de la Bandera y la entonación del Himno Nacional y luego, inspeccionó los avances de las obras de mejoramiento del Instituto Superior Pedagógico Público en el distrito de Independencia.

Entrega de armamento a la Policía Nacional en Áncash

El mandatario también realizó la entrega de fusiles israelíes y chalecos antibalas a la Policía Nacional de la región para ayudar a que fortalezcan la capacidad de los agentes frente al crimen organizado y otros riesgos a la seguridad ciudadana.

"Estas donaciones y también gestiones que se han logrado son parte de un esfuerzo por combatir la criminalidad organizada", indicó Jerí Oré.

Asimismo, visitó la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva en Huaraz, a fin de conocer las acciones desplegadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial a favor de la ciudadanía.

José Jerí entregó armamento a la Policía de Áncash.

Es así como durante su visita oficial a Áncash, José Jerí, reiteró que su prioridad es que su gestión pueda dejar un gobierno mejor del que se encontró al asumir la Presidencia del Perú el 10 de octubre del 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte.