Rafael Vela cuestiona a Martín Vizcarra por afirmar que es un perseguido político: "Se le han garantizado sus derechos"

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, visitó los estudios de Exitosa este jueves 27 de noviembre, un día después de que el Poder Judicial dictara 14 años de prisión contra Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Como ya lo había adelantado, el integrante del Ministerio Público saludó la decisión tomada por el organismo de justicia y también respondió a otras interrogantes que rodean a la investigación contra el expresidente. Por ejemplo, Vela Barba se refirió a las acusaciones del líder de Perú Primero quien indica que todo esto es productor de una persecución política en su contra.

Se le han garantizado sus derechos

En primer lugar, Rafal Vela indicó que el Poder Judicial ha recogido todas las pruebas debidamente presentadas por su equipo de trabajo las cuales contaban con los argumentos necesarios para demostrar la culpabilidad de Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

"En el caso del señor Vizcarra pensamos que la sentencia ha sido exhaustiva, motiva y correctamente argumentada. El señor Vizcarra tiene el derecho de plantear lo que la agravia de esta sentencia en una segunda instancia. Va ser un análisis riguroso en la Corte Penal Nacional de Crimen Organizado que se ha creado para afrontar estos casos complejos", indicó.

Sin embargo, el integrante de la Fiscalía también precisó que el expresidente tiene todo su derecho y facultad de mostrarse en contra de la sentencia impuesta a través de una segunda instancia.

En lo que si no está de acuerdo es que el otrora jefe de Estado sea un perseguido político de la justicia en el país o víctima de una represalia de cierto sector. Además de ello, señaló que este tipo de argumentos son utilizados por los políticos para justificar el trato diferente que tienen ante la justicia.

"La discusión va estar planteada como corresponde, pero el señor Vizcarra no puede decir que es un perseguido político, se le han garantizado todos sus derechos plenamente. Por eso que los políticos no deben tener el privilegio de ser tratados de manera distinta ante la ley y eso es lo que debe prevalecer como un mensaje correcto del sistema de justicia", añadió.

De esta manera, Rafael Vela coordinador del Equipo Especial Lava Jato, rechazó rotundamente que Martín Vizcarra sea un perseguido político luego que el Poder Judicial lo condenara a 14 años de prisión.