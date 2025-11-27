Rafael Vela: "Nosotros nunca tuvimos alguna vinculación con Martín Vizcarra, nos atacan dependiendo quien sea el político"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Un día después de que el Poder Judicial condenara a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, el coordinador del 'Equipo Especial Lava Jato', Rafael Vela Barba, salió a desmentir cualquier vinculación con el ahora sentenciado exmandatario por el caso 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el representante del Ministerio Público no solo saludó el fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, también resaltó el accionar que viene realizando el equipo que dirige, destacando que a la fecha han obtenido seis sentencias condenatorias por diversos delitos, entre los que se incluye a tres expresidentes.

"No somos vizcarristas"

Sobre el mito generado en parte de la opinión pública y la clase política nacional sobre un supuesto "favoritismo" o "preferencia" en favor del 'Equipo Especial' hacia el condenado exjefe de Estado, el fiscal negó cualquier vinculación con Vizcarra, poniendo como ejemplo el trabajo del fiscal Germán Juárez Atoche para lograr la pena en manos de la jueza Fernanda Ayasta.

"Eso fue siempre falso, nosotros nunca hemos tenido algún tipo de vinculación con el Sr. Martín Vizcarra (...) ha sido un trabajo muy prolijo del fiscal Juárez Atoche, que, precisamente busca también establecer la legitimidad de estos procesos", manifestó.

Asimismo, reveló que permanentemente se encuentran bajo el acecho de sus críticos, puesto que, han y siguen investigando a una importante cantidad de personajes políticos, sin distinción alguna, por sus presuntos vínculos con la corrupción, entre los que se incluye a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a quien exhortó al Poder Judicial a darle "prioridad" a su juicio oral.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, negó cualquier vínculo con el expresidente Martín Vizcarra y aseguró que los ataques de sus detractores varían "según quién sea el político".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/XoPfGr2jAX — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2025

Destaca millonario monto por concepto de reparación civil en favor del Estado

Seguidamente, el fiscal coordinador se pronunció sobre uno de los logros más importantes de su equipo, siendo este, el monto de reparación civil logrado en favor del Estado peruano. En ese sentido, comentó que, tienen garantizado más de 1 700 millones de soles mediante fideicomisos y que a la fechan han recuperado cerca de 400 millones de soles.

No obstante, pese al importante monto obtenido, recordó que han invocado a los fiscales de la nación de turno a que parte de lo recaudado se distribuya en la mejora del sistema de justicia, debido a la precariedades en las que trabajan. En ese sentido, recordó, que la sede donde ayer fue condenado Martín Vizcarra se logró construir gracias al pago de reparación civil del caso 'Fujimori - Montesinos'.

De esta manera, salió el frente ante la crítica del fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, quien en su momento dijo que estaba "evaluando" la continuidad del 'Equipo Especial' por haber gastado más de 3 millones de soles. Además, reveló que no tienen comunicación con él.

Desde el Ministerio Público resaltan la labor del mencionado grupo de trabajo, el cual investiga a los personas políticos de mayor trascendencia de nuestro país.