Tragedia en carretera: Reportan al menos 8 muertos y más de 30 heridos tras volcadura de camión en caravana política

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente vehicular ha generado impacto a nivel internacional. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro que dejó al menor 8 fallecidos y decenas de heridos durante una caravana política.

Camión volcó y dejó 8 muertos

Distintos países se encuentran en medio de campañas políticas para elegir a su nuevo presidente de la República. En medio de esta contienda electoral, los candidatos no dudan en realizar distintas campañas y mitin en distintos sectores; sin embargo, durante uno de eventos se reportó una lamentable noticia: ¡una tragedia en carretera!

Pues bien, de acuerdo a los reportes de medios internacionales, un camión que trasladaba a simpatizantes de los partidos opositores Liberal y Nacional, ambos de derecha, se volcó el último domingo, 23 de noviembre, durante una caravana de cierre de campaña en el occidente de Honduras.

Según las primeras diligencias, el vehículo formaba parte de la caravana de motos, mototaxis y otros vehículos particulares con sus militantes liberales, hasta que de pronto, el conductor pierde el control y se lleva de encuentro a un motociclista y termina volcado a un lado, en el municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara.

"Un trágico accidente en la caravana de los partidos PNH (Partido Nacional) y PLH (Partido Liberal) ha dejado, hasta el momento, un saldo de 8 personas fallecidas", informó la secretaria del Parlamento, Angélica Smith.

Investigan accidente durante campaña política

La policía de Honduras inició una investigación para determinar las causas del suceso. De acuerdo al vocero de ese sector, Gregorio Cornejo, a 'La Nación', "el saldo preliminar del accidente en Santa Bárbara es de ocho personas fallecidas y 50 heridas".

Algunos testigos aseguran que el vehículo se desplazaba a alta velocidad y bajó por una pendiente pronunciada justo antes de que ocurriera la tragedia; sin embargo, ello sigue bajo materia de investigación y será confirmado o descartado conforme avancen las diligencias del caso.

Asimismo, la ciudadanía exige que en futuros cierres de campaña se adopten medidas más rigurosas para proteger la integridad de los participantes, especialmente cuando se movilizan en caravanas.

Momento exacto en que ocurrió trágico accidente en Santa Bárbara durante una caravana de simpatizantes del Partido Nacional y del Partido Liberal, y que enluta al pueblo hondureño pic.twitter.com/e5CcxzIaSE — ReporterosdeInvestigación (@reporterosdeinv) November 24, 2025

Partidos políticos lamentan la tragedia

Por su parte, el Partido Liberal de Honduras, lamentó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de las personas que iban a bordo del camión. "Nuestro partido extiende las más sinceras condolencias a los familiares de quienes hoy perdieron su vida en este fatal accidente", expresaron en X.

Mientras que el Partido Nacional de Honduras recordó la fragilidad de la vida y el valor inmerso de cada persona que participa con esperanza de vida democrática de su nación. Extendió sus condolencias a las familias afectadas y pidió la pronta recuperación de los heridos.

El Partido Liberal de Honduras, lamenta profundamente el fallecimiento de las personas que iban a bordo de un camión en una caravana realizada este día en el departamento de Santa Bárbara, misma que estaba conformada por ciudadanos opositores al actual régimen, quienes localmente... pic.twitter.com/qsNDzOtzsw — Partido Liberal de Honduras (@Oficial_PLH) November 24, 2025

Es así como se reportó que un camión que trasladaba a simpatizantes del Partido Liberal y Nacional de una concentración política sufrió un accidente de tránsito en San José de Colinas, a la altura del desvío de Loma Larga, en Santa Bárbara, en Honduras, el domingo, 23 de noviembre.