Martín Vizcarra sobre declaraciones de Dina Boluarte a la Fiscalía: "Nos quiere tomar por tontos"

06/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Martín Vizcarra ha irrumpido en el escenario político nacional al expresar su opinión sobre las recientes declaraciones de la actual mandataria del Perú, Dina Boluarte, tanto ante la Fiscalía como frente a la opinión pública. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Vizcarra criticó lo que considera una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos peruanos por parte de Boluarte.

¡No se calló!

A través de su cuenta en la red social X (anterior Twitter), el expresidente Vizcarra inició su discurso presentando célebres palabras contradictorias que se hicieron virales hace algunos años en el Perú.

Tales como "No es plagio, es copia"; "No se cayó, se desmplomó"; ahora llega una nueva frase que según Vizcarra entraría en este contexto: "No es de antaño, ahora es un préstamo de su wayki". Esta última en referencia a las recientes declaraciones de Dina Boluarte a la prensa.

Finalmente culminó con una palabras de indignación: "¿Hasta cuándo nos quieren tomar por tontos?¡Basta de faltar el respeto a la inteligencia de los peruanos!".

"No es plagio, es copia".

"No se cayó, se desplomó".

"No es de antaño, ahora es un préstamo de su wayki".

¿Hasta cuando nos quieren tomar por tontos? ¡¡¡Basta de faltar el respeto a la inteligencia de los peruanos!!! pic.twitter.com/PF898c5rFm — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) April 5, 2024

Las reacciones

En medio de la controversia por las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, los usuarios no tardaron en comentar el reciente mensaje que lanzó el exmandatario Vizcarra.

Siguiendo la misma hilación del "No se cayó, se desplomó", los cibernautas compararon en torno al último escándalo de Vizcarra sobre el caso Vacunagate: "No era vacuna, era ensayo clínico", "No me vacuné, me hice una prueba".

Por otro lado, también calificaron a Vizcara de hipócritca: "Qué cara de palo jajaja", "¿Tú hablando de mentiras? Qué tal caradura", "Mira quién habla, el pinocho lagarto".

El reconocimiento de Boluarte

En un mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, reconoció que recibió como "préstamo" múltiples relojes Rolex por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Mediante el pronunciamiento, la mandataria también aceptó que haber aceptado estos objetos fue una equivocación y aseguró que los devolvió al titular del GORE Ayacucho.

Boluarte precisó que las acusaciones alrededor del presunto uso de costosas joyas son totalmente falsas, expresando que sus accesorios son de marcas comerciales, y no de lujo como se informó previamente.

Recordemos que se dio a conocer previamente que la mandataria habría utilizado una pulsera de marca Cartier, valorizada en más de 50 mil dólares, además de collares y anillos únicos con incrustaciones de piedras preciosas.

De esta forma, el expresidente Martín Vizcarra ha irrumpido en el escenario político nacional al expresar su opinión sobre las recientes declaraciones de la actual mandataria del Perú, Dina Boluarte, tanto ante la Fiscalía como frente a la opinión pública.