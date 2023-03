Ministro de Trabajo solicita la renuncia del jefe de Sunafil tras denuncia por acoso sexual

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, pidió la renuncia irrevocable de José Loyola Desposorio, titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), luego de la emisión de un reportaje dominical.

En la nota periodística se muestra el testimonio de una extrabajadora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo denunciando al titular de Sunafil por presunto acoso sexual.

"Ante hechos y declaraciones difundidos esta noche en el reportaje de @Cuarto_Poder y en respeto a la institucionalidad y sobre todo a las personas afectadas he tomado la decisión de solicitar la renuncia irrevocable al Superintendente de @SunafilPeru", señaló a través de su cuenta oficial de Twitter.

Un reportaje dominical señala que el jefe de Sunafil, José Loyola Desposorio, no solo presenta en su hoja de vida un certificado de estudios de dudosa originalidad, sino que también recae sobre él una grave denuncia de acoso sexual desde noviembre pasado, el cual fue reportado por Maritza, una joven que indicó que trabajaba en el quinto piso, en el despacho del entonces viceministro Edilberto Jaime Ríos quien llevó a Víctor Loyola como su asesor en noviembre del 2021, sin saber lo que le esperaba.

"Me dice que quería estar conmigo, porque le gustaba. Que quería que fuera su enamorada, pero yo le recalco que es una persona casada y él me dice: 'No, yo no soy casado, pero nadie se tiene que enterar, porque yo no te voy a restar en tu vida, soy el superintendente de Sunafil, yo te voy a sumar", señaló la joven en el reportaje.