RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Anulan su inscripción

ONPE rechaza inscripción de Martín Vizcarra en plancha presidencial de Perú Primero

La ONPE rechazó la inscripción de Martín Vizcarra como primer vicepresidente de la plancha presidencial del partido político Perú Primero. En su reemplazo, ingresaría Carlos Illanes como candidato a la vicepresidencia.

ONPE rechazó inscripción de Martín Vizcarra
ONPE rechazó inscripción de Martín Vizcarra Difusión

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/11/2025

Síguenos en Google News Google News

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó la inscripción de Martín Vizcarra quien postulaba como primer vicepresidente de la plancha presidencial por Perú Primero. Actualmente, el expresidente de la República cuenta con tres inhabilitaciones de la función pública.

Rechazan inscripción de Vizcarra

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien buscaba postular dentro de la fórmula presidencial del partido político Perú Primero habría quedado excluido de las próximas Elecciones Generales 2026.

Como se sabe, la lista presidencial que incluía al exmandatario lo postulaba como primer vicepresidente del partido político ahora encabezado por su hermano Mario Vizcarra.

De esta forma, la fórmula presidencial del mencionado organismo político quedaría conformado de la siguiente manera: Mario Vizcarra como candidato presidencial y acompañado por Carlos Illanes en la primera vicepresidencia y Judith Mendoza como la segunda titular del cargo.

Noticia en desarrollo...

José Jerí sobre actualización del estado de emergencia: "Nos da más herramientas"
Lee también

José Jerí sobre actualización del estado de emergencia: "Nos da más herramientas"

Betssy Chávez podría SER DETENIDA si funcionarios de la Embajada de México la trasladan a otro lugar
Lee también

Betssy Chávez podría SER DETENIDA si funcionarios de la Embajada de México la trasladan a otro lugar

Temas relacionados Martín Vizca­rra

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA