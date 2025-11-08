08/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la televisión mexicana está de luto tras la lamentable noticia del fallecimiento de la actriz que brilló por su entrañable participación en 'El Chavo del 8', serie que conquistó los corazones de varias generaciones.

Muere actriz de 'El chavo del 8'

Quien no recuerda cada uno de los capítulos de 'El Chavo del 8', serie creada por el reconocido escritor y actor Roberto Gómez Bolaños, que se convirtió en uno de los programas de comedia más vistos en América Latina. La química entre los miembros del elenco, incluyendo su actuación, sigue siendo recordada con cariño por generaciones de televidentes.

Personajes como la Chilindrina, Doña Florinda, Don Ramón, el profesor Jirafales, Kiko, son algunos de los que más sonaron dentro de la serie, pero también el de la tía de 'Paty', 'Gloria', que en una de las temporadas fue personificada por la primera actriz Maricarmen Vela, quien lamentablemente falleció el viernes, 7 de noviembre, a sus 87 años de edad, según lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA).

A través de sus redes sociales, ANDA, confirmó la noticia de la partida de su "miembro honoraria de su sindicato" y conocida por su talento artístico brillando en varias series de Televisa.

"La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, 'Maricarmen Vela', miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz", señalaron en redes sociales.

Cabe destacar que hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento de Maricarmen Vela, además de que los familiares de la actriz de origen español, pero nacionalizada mexicana, tampoco se han pronunciado al respecto.

¿Quién fue Maricarmen Vela?

Maricarmen Vela, reconocida intérprete del cine y la televisión mexicana, nació el 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España. Llegó a México siendo muy joven, país donde desarrolló una exitosa carrera artística que abarcó más de seis décadas.

Su carrera comenzó en comerciales de televisión, lo que le permitió acceder a papeles secundarios y debutar en la película 'Yo vi en TV' en la década de 1950.

También participó en el popular programa "¡Cachún Cachún Ra Ra!" a principios de los 80, seguido por roles en 'Papá soltero' y 'Quinceañera', interpretando a Enriqueta. Además, formó parte de producciones como 'Mujer, casos de la vida real' y 'Clarisa'.

¡Adiós a 'Gloria', la tía de Patty'!

Sin embargo, brilló por su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en "El Chavo del 8", que se convirtió en uno de los momentos más recordados de su trayectoria artística. Interpretó a Gloria, la tía de Paty (en 1987), el amor platónico de Don Ramón y flechó al profesor Jirafales, desde entonces se convirtió en un ícono por robarse el corazón de uno de los personajes más queridos.

Cabe mencionar que Gloria, la tía de Paty, también fue interpretada por varias actrices como Maribel Fernández, Regina Torné y Olivia Leyva.

Maricarmen Vela fue la última actriz en interpretar a 'Gloria' en 1987.

Además de participar en novelas y series, Maricarmen Vela también actuó en algunas películas como "Música de siempre", "El hombre y el monstruo". Entre sus proyectos más recientes estuvieron "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho".

Maricarmen Vela falleció a los 87 años, dejando una huella imborrable en la televisión mexicana.

La triste partida de la actriz Maricarmen Vela deja un vacío en el mundo de la televisión mexicana. Recordada por su trabajo en varias series y novelas, pero en especial por su personaje de 'Gloria' en 'El Chavo del 8'.