MVCS otorgará bono de S/500: Conoce AQUÍ quiénes son beneficiarios de la décima octava convocatoria

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), otorgará bono de S/500. Conoce si estás en la lista de beneficiarios de este subsidio económico y el motivo detrás de esta medida en el país.

Bono BAE S/. 500 en noviembre 2025

La cartera ministerial liderada por Wilder Alejandro Sifuentes en el gobierno de transición de José Jerí, anunció que se aprobó la décima octava convocatoria del 2025 de los bonos que permitirá atender a las familias que se han visto afectadas por desastres naturales u otras situaciones críticas como incendios, huaicos, sismos, entre otros.

Es así como, mediante la Resolución Ministerial 291-2025-Vivienda, el MVCS, otorgará 111 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencia (BAE) a familias damnificadas de los departamentos de Cusco, Pasco, Puno y Ucayali, cuyas casas sufrieron graves daños a consecuencia de las lluvias intensas.

Asimismo, la normativa subraya que la medida se da en el marco de los Estados de Emergencia declarados por el Decreto Supremo N.º 007-2025-PCM; el Decreto Supremo N.º 021-2025-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo N.º 050-2025-PCM; y, los Decretos Supremos N.º 026-2025-PCM, 033-2025-PCM, 034-2025-PCM, 038-2025-PCM y 043-2025-PCM.

Lista de regiones donde se dará el bono BAE de S/500.

Subsidio económico del MVCS

El bono BAE ofrece S/500 soles mensuales hasta por dos años a las familias damnificadas para arrendar viviendas dentro de la misma región, mientras las autoridades gestionan soluciones definitivas para la reconstrucción de las zonas afectadas.

El ministerio también especifica que este subsidio será entregado en oficinas del Banco de la Nación. Con este mecanismo, busca asegurar la protección de familias en situación de vulnerabilidad hasta lograr su reubicación. Para acceder, los interesados deben cumplir estos requisitos:

Estar registrados en el formulario EDAN de su municipalidad.

de su municipalidad. No contar con otra vivienda en la misma región.

en la misma región. No figurar como inquilinos o guardianes del inmueble afectado: El bono está dirigido exclusivamente a los propietarios o poseedores del inmueble afectado.

¿Eres beneficiario del bono de S/500? Revisa AQUÍ

Según la resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano, la relación de los potenciales beneficiarios se publicará en los siguientes días. Podrás revisar si te corresponde el bono BAE a través de los siguientes lugares:

Página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).

Portal oficial del Fondo MIVIVIENDA S.A. a través de este LINK.

Local de la Municipalidad del distrito.

