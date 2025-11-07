José Jerí señala que se no ha otorgado el salvoconducto a Betssy Chávez: "No puede viajar a México"

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República interino, José Jerí, se pronunció ante el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que indica que se posterga el pedido de asilo hacia Betssy Chávez.

"No puede viajar a México"

Durante la inauguración del nuevo puesto del Comando Unificado, el presidente José Jerí indicó que el pronunciamiento emitido por la Cancillería peruana ha sido una decisión coordinada por el Estado peruano. "Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos", ratificó Jerí al inicio de su respuesta.

En ese sentido, indicó que Perú es respetuoso de los tratados internacionales, pero reconoce los defectos de las mismas. En ese sentido, señaló las propuestas de modificación de la Convención de Caracas sugeridas en el comunicado.

"Lo que se entiende es que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y, en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto no puede viajar a México. El efecto práctico es ese.", indicó Jerí.

Jerí también se pronunció sobre Karla Ornela, encargada de la embajada de México en Perú, sobre quien se dispuso que tendría que abandonar el territorio peruano. "Eso lo puede informar con precisión Cancillería", precisó.

Inaugura puesto del Comando Unificado

Se realizó la inauguración de un nuevo puesto de comando de avanzada del Comando Unificado en el Centro Histórico de Lima. Como función tendrá la coordinación entre la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El presidente de la República interino, José Jerí, llevó a cabo la inauguración del puesto de coordinación entre las Fuerzas Armadas, policiales y de serenazgo durante el viernes 7 de noviembre en la Plaza Gastañeta en el Centro de Lima.

Se espera que el punto funcione como un centro operativo de coordinación permanente y multisectorial para enfrentar la alta criminalidad en Lima.

Durante la ceremonia estuvo presente el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el ministro de Defensa, César Díaz Peche; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y autoridades máximas de las principales fuerzas del orden interno.

Se contaría con un puesto de Comando de Comunicaciones Avanzado que se enlazaría con el puesto de Comando de la Región Rímac de la Primera Brigada Multipropósito.

Entre las funciones coordinadas se encuentran el uso de material logístico y tecnológico como radios del ejército, uso de drones con visualización en tiempo real de la ciudad conectado hacia el punto de Comando Avanzado.

Tal puesto funcionaría como una primera instancia para resolver situaciones de criminalidad. Su creación se enmarca dentro de la declaratoria del Estado de Emergencia.