¡Por más de 10 horas! Anuncia corte de agua para el 10 de noviembre: ¿Qué distritos se verán afectados?

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El lunes, 10 de noviembre, cientos de familias en Lima deberán prepararse para un día sin agua potable. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene corte programado del recurso hídrico en algunos distritos de la capital.

¿Tu distrito se verá afectado con el corte de agua?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal anunció que la interrupción temporal de agua potable este lunes será por trabajos de mantenimiento o reparaciones en las redes de distribución, plantas de tratamiento o sistemas de distribución para mejorar el servicio a largo plazo.

En ese marco, pidió a la ciudadanía de los distritos afectados que puedan tomar medidas preventivas para minimizar los efectos del corte. Puedes mantenerte informado sobre algún cambio de la programación, a través de la página web de Sedapal o sus redes sociales.

En caso el agua no llegue a tu hogar en la hora programada, se aconseja comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano. A continuación la lista de distritos que no tendrán el servicio el 10 de noviembre por tiempo determinado.

Interrupción del servicio en Santiago de Surco

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Asoc. El Sol de Monterrico, Conjunto Resid. Los Álamos, Urb. Los Álamos de Monterrico, Urb. Los Álamos de Monterrico 6ta etapa y 7ma etapa, Urb. Los Álamos. Cuadrante: Urb. Los Álamos II, Urb. Los Álamos III, Urb. El Eucalipto, Urb. Las Lagunas, Urb. El Mirador, Coop. Ingenieros Santa Teresa, Coop. Santa Teresa, Urb. Huertos de San Antonio, Urb. San Jorge, Urb. Valle Escondido.

Urb. Asoc. El Sol de Monterrico, Conjunto Resid. Los Álamos, Urb. Los Álamos de Monterrico, Urb. Los Álamos de Monterrico 6ta etapa y 7ma etapa, Urb. Los Álamos. Cuadrante: Urb. Los Álamos II, Urb. Los Álamos III, Urb. El Eucalipto, Urb. Las Lagunas, Urb. El Mirador, Coop. Ingenieros Santa Teresa, Coop. Santa Teresa, Urb. Huertos de San Antonio, Urb. San Jorge, Urb. Valle Escondido. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 296.

Otras zonas de Santiago de Surco que se verá afectado por el corte de agua son las siguientes: Asoc. El Sol de Monterrico, Conjunto Resid. Los Álamos, Urb. Los Álamos de Monterrico, Urb. Los Álamos de Monterrico 6ta y 7ma etapa, Urb. Los Álamos. Sector 297.

Corte de agua en Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada.

P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 369.

En resumen, Sedapal recomienda que los usuarios reserven agua previamente para disponer del recurso mientras dure la suspensión del suministro el lunes, 10 de noviembre.