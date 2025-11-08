¿Piensas retirar tu AFP? Solo este grupo podrá solicitar hasta S/21,400 el 10 de noviembre

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de afiliados ya iniciaron su trámite de solicitud del octavo retiro AFP a través de las administradoras AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP. Sin embargo, solo un grupo determinado podrá pedir el desembolso de hasta 4 UIT este lunes, 10 de noviembre.

Octavo retiro AFP: Horario de solicitud

De acuerdo a la Ley N° 32445, los ciudadanos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pueden solicitar el retiro de sus fondos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400) lo que se les permite solicitar de forma digital.

El trámite 100% virtual inició el pasado 21 de octubre oficialmente en el siguiente horario:

De 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes. Ten en cuenta que en feriados el trámite no está disponible.

Si no recuerdas en qué AFP estás afiliado, no te preocupes: existe una plataforma gratuita de la SBS donde puedes verificarlo con solo tu DNI y el cual puedes acceder a través de este LINK. Además, ten en cuenta que el pedido de tu AFP se realizará de acuerdo al cronograma establecido conforme al último dígito de tu documento de identidad.

¿Quiénes podrán retirar su AFP el lunes?

En ese marco, de acuerdo al calendario de la Asociación de AFP, los afiliados que ya lograron solicitar su dinero son aquellos cuyo DNI terminó en letra, número 0, 1, 2, 3 y 5, por lo cual, muchos se preguntan qué pasará con el resto de personas que desean conseguir el desembolso de sus fondos. Pues no tienen por qué preocuparse, ya que aún sigue el trámite.

Así que los que continúan con el proceso este lunes 10 de noviembre son aquellos que tienen el DNI terminando con el número 6. Estas personas deberán tener su documento de identidad a la mano, clave web de la administradora AFP a la que estén afiliados y el número de cuenta que esté a su nombre y no debe ser mancomunada.

En caso no seas uno de los beneficiarios de este trámite, puedes revisar las otras fechas en que se permitirá registrar tu solicitud y así no pierdas la oportunidad de disponer de tu dinero.

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

¿Podrás solicitar tu dinero si tienes el DNI vencido?

Otra interrogante que surge en estos días del retiro es si se podrá registrar la solicitud de hasta S/21,400 de sus aportes con el DNI vencido. Pues bien, las AFP señalan que solo es necesario saber el número de su documento, dato que podrá corroborar tu identidad y que coincida con lo registrado en sus sistemas.

Así, en medio del proceso que inició el 21 de octubre, se debe tener en cuenta que las fechas para el registro de solicitudes para retirar tu AFP es de acuerdo al último dígito de tu DNI. El 10 de noviembre le corresponde a los afiliados cuyo documento termina en 6.