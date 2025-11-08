Perú debería demandar a México ante la Corte de La Haya por gestos irrespetuosos, según expresidente del TC

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, consideró que nuestro país debería denunciar ante la Corte de La Haya a México por "tratos irrespetuosos".

Gestos inamistosos

El extitular del TC, en entrevista con Canal N, sostuvo que el país presidido por Claudia Sheinbaum ha tenido varios "gestos inamistosos" desde el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, por lo que lo el asilamiento a Betssy Chávez es un hecho más que se suma a la serie hechos que han generado la crisis diplomática con México.

" El Perú debe estudiar la posibilidad de iniciar ya, un proceso ante la Corte de Justicia de La Haya para denunciar tratos irrespetuosos por parte del gobierno de mexicano, no solamente en la gestión de la actual presidenta sino en la gestión de su antecesor", expresó.

Un ejemplo de algunos de los sucesos vividos con dicho país, fue cuando AMLO se negó a entregar la secretaría de la Alianza del Pacífico, lo que generó que se tenga que ir a Chile para asumirla cuando ya el plazo del Perú venza.

"En realidad están interfiriendo e incumpliendo tratados internacionales que los obligan a tener que respetar la autonomía y la soberanía de los países, sobre todo en lo que concierne a asuntos internos y peor aún, distorsionando la realidad que ocurre aquí en el Perú, que todo el público peruano sabe perfectamente", explicó.

En #CuentasClaras, Óscar Urviola, expdte. del TC, dijo que el Perú debe evaluar iniciar proceso ante la Corte de la Haya para denunciar a México por tratos irrespetuosos. Además, se mostró a favor de salida de Carlos Zamora como embajador de Cuba en Perú ►... pic.twitter.com/dpc00gJXFz — Canal N (@canalN_) November 8, 2025

Estamos en un Estado de derecho

Urviola señaló que, frente a una posible acusación constitucional contra Betssy Chávez de parte del Congreso, México podría usar esta idea, aunque no debería suceder, sin embargo, de darse, a su parecer, no sería una sorpresa. Además, aseguró que es evidente que la expremier miente al considerarse perseguida política y opinó la orden del TC de liberarla, es una clara prueba de ello.

"Es evidente que miente, porque el mismo Tribunal Constitucional, cumpliendo la función de control de constitucionalidad, anuló la prisión preventiva prorrogada por una falla y un incumplimiento de sus deberes, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, y que el Tribunal Constitucional tuvo que hacer cumplir", manifestó.

Asimismo, recordó que todos los Estados tienen falencias, pero la decisión del TC mostró con esa decisión que en el Perú estamos en Estado de Derecho.

En #CuentasClaras, Óscar Urviola, expdte. del TC, descartó que México podría utilizar eventual inhabilitación de Betssy Chávez desde el Congreso. En tanto, rechazó anulación de acusación del Parlamento contra Salvador del Solar ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/CwqdfII68d — Canal N (@canalN_) November 8, 2025

Es en esa línea que, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, recomendó que el Perú denuncie a México ante la Corte de La Haya por gestos inamistosos y de injerencia.