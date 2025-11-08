Franco Velazco responde a la advertencia de Agustín Lozano: "De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el tricampeonato obtenido por Universitario, diferentes temas extrafutbolísticos han rodeado tienda crema. Uno de ellos fue acerca de los derechos de televisión del club los cuales vencen contrato con Gol Perú y a partir del 2026 deberían de pasar a L1 Max como el resto de equipos del torneo nacional.

Incluso, el propio presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, dejó en claro que los cremas y Sport Boys deberá alinearse como las otras instituciones y firmar un nuevo contrato con 1190 Sports.

Franco Velazco responde a Agustín Lozano

Luego de la fiesta montada en el Estadio Monumental donde Universitario celebró su tricampeonato ante más de 50 mil hinchas, el administrador del club, Franco Velazco, respondió a los dichos por el mandamás de la FPF indicando que esta sería una oportunidad de oro para lograr consensos convenientes para todos los equipos.

El principal dirigente merengue señaló que las actuales conficiones del acuerdo de 1190 Sports con el fútbol peruano no son las más convenientes por lo que esto podría revertirse.

"Va a ser importante la participación de la 'U' para lograr consensos con los demás clubes de fútbol y lograr una mejor negociación y ver las mejores alternativas. No solamente para la 'U', sino también para el beneficio de todos los clubes, porque entendemos nosotros, por lo que se escucha en medios de comunicación, que hay condiciones que no son las acordes para garantizar la solvencia financiera de los clubes", indicó.

"DE REPENTE NO QUEREMOS TRANSMITIR EN TV EL 2026"🚨😨



Franco Velazco no descarta la posibilidad de no llegar a un acuerdo con la FPF por los derechos de TV. Indicó que remplazaría ese ingreso con el apoyo de la hincha y sponsors. pic.twitter.com/iMws4s70gs — TOCA Y PASA PERÚ (@tocaypasaperu) November 8, 2025

Evalúa no transmitir sus partidos de local

En esa misma línea, Velazco Imparato aceptó que la FPF es dueña de los derechos de televisión de cada uno de sus afiliados, pero también deslizó la posibilidad de no llegar a un acuerdo y que sus partidos de local no sean transmitidos.

Este señaló que no sería perjudicial ya que los de Ate cuentan con sponsors importantes y con el respaldo total de su hinchada.

"Todavía no hay conversaciones, pero siempre se dice que los derechos le pertenecen a la Federación. Eso es verdad, es normativa FIFA, pero no han contemplado la variable de que si es que la 'U' no quiere que sus partidos se transmitan. El hecho de que exista una normativa internacional en derecho de organización no obliga a la 'U' a que permita transmitir sus partidos. De repente no queremos transmitir nuestros partidos y prescindimos de ese ingreso y se acabó. Tenemos nuestros hinchas y nuestros sponsors", añadió.

De esta manera, el administrador de Universitario, Franco Velazco, respondió a lo dicho por Agustín Lozano sobre sus derechos de TV y deslizó la posibilidad de no llegar a un acuerdo con 1190 Sports.