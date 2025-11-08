Martín Vizcarra tras quedar fuera de las elecciones: "Podrán excluirme del proceso, pero no del corazón de los peruanos"

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La situación de Martín Vizcarra de cara a las elecciones generales del 2026 sigue siendo complicada. Esta vez, la OPNPE decidió excluirlo de la plancha presidencial de Perú Primero debido a las inhabilitaciones que pesan en su contra gracias al Congreso de la República.

En consecuencia, el partido modificó su lista manteniendo a Mario Vizcarra como candidato presidencial, pero ahora estarán Carlos Illanes Calderón como primer vicepresidente y Judith Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta.

Pero no del corazón de los peruanos

Como era de esperarse, el expresidente de la República respondió rápidamente a este hecho a través de un comunicado en su cuenta oficial de X. En este documento, Martín Vizcarra lamenta la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de dejarlo fuera de la plancha presidencial de Perú Primero asegurado que vulneran su derecho de poder participar de las elecciones del 2026.

Pese a ello, indicó que seguirá adelante con el proceso que inició en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar de lado la inhabilitación que le impuso el Congreso de la República y pueda participar en los próximos comicios.

"La ONPE ejecutó una nueva arbitrariedad de eliminar mi candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero, vulnerando mi derecho de ser elegido y el de todos los peruanos a elegir libremente. Hemos presentado los recursos legales correspondientes y seguimos adelante con la medida cautelar ante la Corte IDH", indicó.

Podran excluirme del proceso pero no del corazon de los peruanos.

! No nos van a doblegar¡ pic.twitter.com/oDI6G1DioN — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 8, 2025

Asume un nuevo rol dentro de Perú Primero

Luego de haber quedado fuera del proceso electoral a celebrarse el próximo 12 de abril del 2026, Martín Vizcarra anunció que tomará un nuevo rol dentro del partido que fundó. De acuerdo a su comunicado, ahora será el jefe de campaña nacional durante los próximos meses donde recorrerá distintas regiones del país junto a su hermano Mario.

"A pesar de los atropellos y del intento de silenciar nuestra voz, asumo con determinación la Jefatura de Campaña Nacional para seguir recorriendo el país y demostrar que ningún abuso ni persecución podrá detener el proyecto que nació del pueblo y seguirá siendo del pueblo. No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos", añadieron.

De esta manera, Martín Vizcarra se pronunció luego que la ONPE decidiera excluirlo de la segunda vicepresidencia de Perú Primero de cara a las elecciones generales 2026. El expresidente ahora será jefe de la campaña de su partido durante los próximos meses.