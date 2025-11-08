Inauguran Puesto de Comando Unificado en el Cercado de Lima para combatir la criminalidad

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Como una de las medidas adoptadas para la lucha contra la criminalidad que atormenta a nuestro país y en medio del estado de emergencia declarado en Lima y Callao, las fuerzas del orden, junto al presidente José Jerí, inauguraron el Puesto de Comando de Avanzada del Comando Unificado, en Cercado de Lima.

Autoridades recorrieron instalaciones

Participando de la actividad también estuvieron presentes el ministro de Defensa, César Díaz Peche, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ellos, junto al presidente recorrieron las instalaciones del puesto de comando.

También estuvieron en la inauguración el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general del Ejército David Ojeda Parra, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo.

Este lugar cuenta con áreas de comunicaciones, operación de drones y un centro de monitoreo en tiempo real para supervisar las acciones militares y policiales mediante sistemas de control integrados.

En ese sentido, el ministro de Defensa resaltó la importancia del liderazgo y la articulación entre los diferentes componentes del sistema de seguridad, como son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las autoridades locales para mejorar las labores de control y asegurar que se complemente operativamente en intervenciones.

"Esta es una situación transversal. Conocemos la zona, tenemos la inteligencia integrada. Es importante, empezando de la DINI hasta las instituciones armadas y también la que genera la autoridad local. Esa complementariedad de los elementos de inteligencia contribuye para que la parte operativa salga en las mejores condiciones", señaló.

Pr ello, el Puesto de Comando Unificado tiene el objetivo de coordinar y fortalecer las acciones tácticas contra la inseguridad ciudadana, mediante el trabajo conjunto de la PNP, FF. AA. y el Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Realizan operativo conjunto

En simultaneo a esta actividad, se realizó un operativo conjunto en zonas críticas con alto índice de delincuencia con el fin de reforzar la presencia del Estado. De esta participaron 300 efectivos de la PNP, 40 efectivos de la Primera Brigada Multipropósito del Ejército, y 80 agentes del Serenazgo de la MML, quienes ayudaron la labor de seguridad y control de los lugares intervenidos.

Durante esta operación, las FF. AA. brindaron seguridad, mientras que la PNP llevó a cabo labores de control de identidad, verificación migratoria y recuperación de equipos electrónicos hurtados. Además, se usaron drones del Ejército con tecnología infrarroja para el monitoreo.

