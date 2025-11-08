Betssy Chávez podría SER DETENIDA si funcionarios de Embajada de México la trasladan a otro lugar

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el experto en derecho internacional, Gattás Abugattás, analizó los posibles escenarios que ocurrirían para Betssy Chávez cuando los encargados de la Embajada de México abandonen el Perú tras la ruptura de relaciones diplomáticas.

Protección depende de funcionarios

Sin la otorgación del salvoconducto por parte del Gobierno, y tras la ruptura de relaciones diplomáticas con México, que resultó en la exigencia de que los funcionarios de la embajada abandonen territorio nacional, la situación de Chávez Chino es crítica. El especialista detalló que la Convención de Caracas establece que el retiro de una delegación de un país se da con la persona asilada, pero para ello se requiere el salvoconducto.

"Si no hay salvoconducto y por lo tanto no se pueden retirar con la persona asilada, la otra opción que otorga la convención, es entregar a la persona asilada a otra embajada", expresó.

Además, precisó que quedaría desprotegida si la delegación se va sin ella, pues la embajada perdería el efecto de territorio mexicano, lo que abre otras posibilidades.

"El lugar en el que está la casa del embajador, deja de ser un local de la delegación diplomática, por tanto deja de tener cualquier tipo de protección internacional. Con una orden de allanamiento o con una orden de captura, la policía podría entrar incluso entrar al domicilio y capturarla. O si es que la delegación mexicana intenta trasladarla a otro lugar, en el traslado podría ser ella detenida ", explicó.

México tiene narrativa lejana a la verdad

Abugattás criticó que el gobierno de México no tenga la apertura de dialogar con diplomáticos peruanos para que sustenten porque no se debe dar el asilo de Betssy Chávez. Ello, rememorando al caso del expresidente de Alan García, quien solicitó asilo en la Embajada de Uruguay y luego de que una delegación viajara a dicho país para sustentar.

"Siguen considerando que Pedro Castillo es el presidente (...) Es una narrativa completamente alejada de la verdad, que no admite ni siquiera la posibilidad de dialogar y en ese contexto es muy difícil llegar a la verdad", señaló.

Para el experto, lo sucedido no es un enfrentamiento entre pueblos, sino entre políticos a nivel internacional, "el problema son los gobernantes de turno".

Es así como el experto en derecho internacional, Gattás Abugattás, reveló que si la delegación mexicana intenta trasladar a Betssy Chávez a otra embajada, durante este movimiento se podría detenerla.