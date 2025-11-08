ONPE anula inscripción de Martín Vizcarra en plancha presidencial de Perú Primero

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó la inscripción de Martín Vizcarra quien postulaba como primer vicepresidente de la plancha presidencial por Perú Primero. Actualmente, el expresidente de la República, cuenta con tres inhabilitaciones de la función pública.

Rechazan inscripción de Vizcarra

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien buscaba postular dentro de la fórmula presidencial del partido político Perú Primero, habría quedado excluido de las próximas Elecciones Generales 2026.

Como se sabe, la lista presidencial que incluía al exmandatario lo postulaba como primer vicepresidente del partido político ahora encabezado por su hermano Mario Vizcarra.

De esta forma, la fórmula presidencial del mencionado organismo político quedaría conformado de la siguiente manera: Mario Vizcarra como candidato presidencial, acompañado por Carlos Illanes en la primera vicepresidencia y Judith Mendoza como la segunda titular del cargo.

Actualmente, Vizcarra afronta la etapa final del juicio oral por el caso de presunta corrupción cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. El juicio seguido en su contra se basa en el delito de presunto cohecho en dos casos en particular: el Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, donde según la tesis fiscal, ambas habrían sido parte de un acto de corrupción y pagos de soborno.

Según especialistas, el Poder Judicial (PJ) emitiría una sentencia en contra del expresidente a mediados o fines de noviembre. De tener una resolución desfavorable, su candidatura quedaría zanjada. Sin embargo, la actual resolución de la ONPE resolvería, finalmente, su destino frente a los próximos comicios al rechazar su inscripción.

"Perú Primero continúa firme"

A través de su cuenta oficial de X, el expresidente se pronunció respecto a la anulación de inscripción en la formula presidida por su hermano. En tal comunicado calificó como "una nueva arbitrariedad" su candidatura en Perú Primero.

Según el escrito, la organización política habría presentado recursos legales correspondientes para revertir tal decisión adoptada por la ONPE.

Por otro lado, mencionó que continúa el proceso por la medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las inhabilitaciones que afronta y que le impiden ejercer la función pública.

Podran excluirme del proceso pero no del corazon de los peruanos.

! No nos van a doblegar¡ pic.twitter.com/oDI6G1DioN — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 8, 2025

Además, en el comunicado precisa que ahora asumirá la Jefatura de Campaña Nacional del partido que conforma, de manera que continuará haciendo proselitismo político a favor de la candidatura presidencial de Perú Primero y su fórmula presidencial.

La ONPE resolvió anular la candidatura a la vicepresidencia del expresidente de la República, Martín Vizcarra. De esta forma, su inscripción para conformar la plancha presidencial queda nula y sería asumida por Carlos Illanes como primer vicepresidente.