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Evento "sin gual"

Papa León XIV: gobierno evalúa declarar feriados durante su visita a Perú, señala Juan Sheput

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que habrían feriados en regiones y ciudades que reciban al Pontífice, aunque se estudia extenderlos a nivel nacional.

Titular del MTPE señaló que regiones podrían definir sus propios feriados por ev
Titular del MTPE señaló que regiones podrían definir sus propios feriados por ev (Composición Exitosa)

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/08/2026

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La visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, podría traer consigo modificaciones en el calendario laboral. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que se está evaluando la posibilidad de declarar feriados regionales en las ciudades que recibirán al Pontífice —Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de la opción de Cajamarca— y que también se estudia la opción de feriados nacionales.

La evaluación de los feriados

Sheput explicó que el análisis responde a la magnitud del evento, dado que incluso quienes no viajen a las localidades visitadas querrán seguir las actividades del Papa durante todo el día.

"Se trata de un acontecimiento sin igual", afirmó, subrayando que León XIV es peruano de nacionalidad y que su presencia generará un desborde de fieles, incluyendo caravanas desde países vecinos como Ecuador.

El ministro recalcó que la decisión aún no está tomada, pero que el Ejecutivo considera la posibilidad de facilitar la participación ciudadana y garantizar la seguridad en las regiones que recibirán al Pontífice, donde se esperan concentraciones multitudinarias.

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Este planteamiento marca un contraste con la política inicial del gobierno, que había adelantado que no se crearían nuevos feriados ni se eliminarían los existentes, en un intento por mantener la productividad y evitar costos adicionales para las empresas.

Sin embargo, la visita papal aparece como una excepción por la naturaleza del evento, considerado histórico y de alcance nacional. La magnitud de la convocatoria y el simbolismo de recibir a un Papa peruano han llevado al Ejecutivo a reconsiderar su postura en este aspecto.

Itinerario confirmado del Papa

El papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre y permanecerá hasta el 16 de noviembre, en una gira que incluirá celebraciones religiosas y encuentros oficiales. En Lima, se prevé una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas; en Chiclayo, se espera una gran concentración en las Pampas de Reque; mientras que Cusco y Pucallpa serán escenarios de actividades pastorales y culturales. 

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La eventual declaración de feriados por la visita del papa León XIV refleja la dimensión extraordinaria del acontecimiento. Aunque el gobierno había sido firme en no modificar el calendario laboral, la llegada del Pontífice peruano abre una excepción que busca facilitar la participación masiva y garantizar la seguridad.

Con un itinerario que abarca varias regiones y un mensaje de unidad nacional, la visita promete ser un hito espiritual y social que marcará la historia reciente del país.

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