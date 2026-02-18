¿Quién será el Gabinete de ministros de Balcázar y cuándo asumirán?

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que el Congreso de la República eligiera a José María Balcázar como nuevo presidente interino del Perú, se activaron los preparativos para conformar el Gabinete de ministros de Balcázar, el cual será fundamental para la conducción del Gobierno en el periodo que resta hasta que asuma la administración elegida en las elecciones generales de abril.

La figura del presidente interino no solo implica liderar el Poder Ejecutivo de manera temporal, sino también designar un equipo de ministros de Estado que encabezará las principales carteras del Gobierno. Ese gabinete debe ser nombrado poco después de que Balcázar asuma oficialmente el cargo ante el Pleno del Congreso y la ciudadanía, proceso que en este contexto ocurre tras su elección en la segunda vuelta parlamentaria realizada el 18 de febrero.

🔴🔵 José María Balcázar fue elegido como presidente de la Mesa Directiva y por consiguiente, encargado de la presidencia de la República. Se impuso en la segunda votación a María del Carmen Alva con 60 votos sobre los 46 de su contendora.



🌐Más información en:... pic.twitter.com/DymVxzs4c9 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 19, 2026

¿Cuándo tomará posesión el nuevo equipo?

La toma de juramento del presidente Balcázar y de su futuro gabinete de ministros estaría prevista para los próximos días, una vez que concluya la sesión en la que se oficializó su elección. Según protocolos constitucionales y legislativos, el nuevo jefe del Estado debe presentar a sus ministros ante el Congreso, donde solicitarán la cuestión de confianza proceso formal mediante el cual el Legislativo respalda al Gabinete para iniciar funciones formales.

Este procedimiento incluye la designación del presidente del Consejo de Ministros (o primer ministro), quien coordinará con Balcázar la propuesta de los ministros que conformarán las carteras principales como Economía, Interior, Justicia, Salud, Educación, entre otras. Hasta el momento, los nombres aún no son públicos, aunque se espera que sean anunciados en los próximos días, antes de que el equipo solicite la confianza del Congreso.

José María Balcázar fue elegido por el Congreso como presidente interino, en medio de polémicas.

Claves de la transición y expectativas

La conformación del Gabinete de ministros de Balcázar ocurre en un momento de alta tensión política en el Perú, tras la censura del expresidente José Jerí y la estabilidad precaria del Gobierno interino. Este nuevo equipo no solo tendrá la misión de administrar el país en el corto plazo, sino también de preparar la transición hacia el próximo gobierno que resultará de las elecciones presidenciales de abril de 2026.

Analistas políticos señalan que los nombres del Gabinete podrían buscar equilibrio entre distintas fuerzas parlamentarias, con el objetivo de asegurar la gobernabilidad y la aprobación de políticas urgentes en un contexto de fragmentación legislativa.

De esta manera, la atención se concentra ahora en el anuncio oficial del nuevo Gabinete, la fecha de juramentación y en cómo este equipo liderará al país en los meses cruciales que restan antes de las elecciones generales.