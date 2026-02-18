RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Guarda esperanza!

Gisela Valcárcel confiesa que no le cierra las puertas al amor a sus 63 años: "No quiero estar sola"

A sus 63 años, la conductora afirmó que disfruta plenamente su soltería, aunque confesó que le gustaría volver a enamorarse y compartir momentos especiales con un compañero de vida.

Gisela Valcárcel tiene esperanza de encontrar el amor
Gisela Valcárcel tiene esperanza de encontrar el amor (Difusión)

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/02/2026

Gisela Valcárcel concedió una reveladora entrevista a un diario local en la que habló sobre sus nuevos proyectos en la televisión. También se dio tiempo para comentar cómo se encuentra en el aspecto personal, específicamente en el sentimental, y confesó que le gustaría volver a enamorarse a sus 63 años.

Gisela sigue en busca del amor

La conductora se confesó en el podcast de Carla Chévez, quien en determinado momento le consultó por la postura que toma cuando le mencionan el amor. Gisela negó haber dicho que se siente mejor estando sola, sino que es lo que le ha tocado por el momento.

Enseguida recordó que, en más de una oportunidad que se ha reunido con sus amigos, siempre ha amanecido bien, lo cual para ella es un indicativo de que disfruta de su soltería. "Yo no me siento mal sola, me siento muy bien y creo que por eso hoy soy mucho mejor compañía para cualquiera", dijo.

La rubia aseguró que no necesita a nadie más para sentirse feliz, dormir o hacer un viaje. Sin embargo, confesó que sería fabuloso tener un compañero de vida a quien cocinarle o con quien compartir momentos de pareja.

"Si pudiera dormir con alguien, cocinarle a alguien, irme de viaje con alguien, sería fabuloso. Ya no lo necesito, ya lo haría porque puedo dar más que antes y seguramente recibiría", agregó.

En otro momento contó que, para una noche especial, le gustaría tomar un vino rosado con su pareja y poner música, ya sea en su departamento o en el de su novio. Finalmente, también habló sobre la posibilidad de convivir, asegurando que todo es muy incierto en estos tiempos.

El regreso de Gisela a la TV

Gisela Valcárcel volvió a a TV después de muchos años y lo hizo recargada, feliz y lista para una nueva etapa. La conductora aseguró que esta vuelta marca un momento especial en su carrera y que está ansiosa por reencontrarse con su público.

El pasado martes 2 de diciembre Panamericana TV vivió una noche movida. Gisela Valcárcel fue presentada como uno de los nuevos talentos del canal.

Con una sonrisa que lo decía todo, la conductora apareció radiante y dejó en claro que este regreso no es un simple retorno, sino el inicio de una etapa completamente renovada.

"Vuelvo a Panamericana, pero eso no es solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado. Terminé ese video diciendo que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz, y yo he sido muy feliz en Panamericana", dijo.

De esta manera, Gisela Valcárcel demuestra que vive una etapa de madurez y plenitud, sin cerrar las puertas al amor. Disfruta su independencia, pero mantiene intacta la ilusión de compartir su vida con alguien especial, convencida de que hoy puede amar con mayor calma, entrega y seguridad.

