José María Balcázar: ¿Cuál es el perfil e historial del nuevo presidente de la República?

El Congreso de la República eligió este miércoles a José María Balcázar Zelada, parlamentario de Perú Libre, como nuevo presidente de la Mesa Directiva. Por sucesión constitucional, Balcázar asumirá de inmediato la Presidencia de la República, tras la censura de José Jerí.

En la segunda votación, Balcázar obtuvo 60 votos, superando a los 46 votos para la candidata de Acción Popular, María del Carmen Alva Prieto. La definición se produjo luego de que en la primera ronda ninguno de los cuatro postulantes alcanzara la mayoría requerida. En esa primera votación, Balcázar y Alva fueron los más respaldados, dejando fuera de carrera a Edgar Reymundo y Héctor Acuña.

El nombre de José María Balcázar Zelada ha cobrado protagonismo tras la censura de José Jerí. Postulado por Perú Libre, el nuevo Jefe de Estado se ha mostrado confiado en su idoneidad. "¡Nunca he tenido denuncia por corrupción!", declaró días antes de la votación, buscando reforzar una narrativa de integridad.

Expulsado de Colegio de Abogados

Sin embargo, su trayectoria está marcada por controversias que contradicen esa afirmación. El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) lo expulsó definitivamente en 2022 por apropiación de fondos institucionales y otras irregularidades durante su gestión como decano. La sanción fue confirmada en 2024 por el Tribunal de Honor del gremio, lo que selló su salida de la orden profesional.

Tras conocer su postulación a ser el nuevo Jefe de Estado, el ICAL emitió un pronunciamiento público en el que calificó su candidatura como "un grave perjuicio a la dignidad e imagen de los abogados del Perú", exhortando al Congreso a considerar la autoridad moral como requisito esencial para la conducción del Estado.

Matrimonio infantil

La llegada de José María Balcázar a la Presidencia interina revive también uno de los episodios más controvertidos de su paso por el Congreso: su postura frente al matrimonio infantil.

Durante debates legislativos en 2023, Balcázar se mostró en contra de la iniciativa que buscaba prohibir de manera absoluta los matrimonios de menores de edad, argumentando que debía respetarse la "voluntad" de las familias y de los propios adolescentes en determinadas circunstancias.

Sus declaraciones generaron un amplio rechazo en sectores de la sociedad civil y organismos internacionales, que advirtieron que esa posición contravenía los estándares de protección de derechos de la niñez y adolescencia.

Perfil político

Con su elección como presidente del Congreso y, de manera inmediata, como jefe de Estado interino, José María Balcázar Zelada se convierte en una de las figuras más visibles del escenario político peruano. Abogado de profesión y congresista por Lambayeque, Balcázar ha mantenido un discurso alineado con las posturas más duras de Perú Libre, partido que lo respaldó en su candidatura.

Su narrativa política se centra en la defensa de la soberanía nacional y en la crítica al "continuismo", presentándose como una alternativa frente a candidaturas, a su juicio, más tradicionales. La confianza con la que asumió su postulación buscó reforzar su imagen de idoneidad, aunque esa afirmación contrasta con sus antecedentes disciplinarios y judiciales.

Ahora, como presidente interino de la República, su perfil político se enfrenta a un doble desafío: demostrar capacidad de conducción en un periodo de crisis y responder a las críticas sobre su autoridad moral. La tensión entre la narrativa de legitimidad que él y sus aliados sostienen, y las controversias desde su paso por el ICAL hasta el Congreso, marcará inevitablemente el tono de su gestión.