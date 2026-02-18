RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
No lo respaldan

CNDDHH rechaza elección de José María Balcázar como presidente de la República: "Legítima alarma"

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la decisión del Congreso que eligió a José María Balcázar como nuevo presidente encargado de la República.

CNDDHH rechaza elección de José María Balcázar
CNDDHH rechaza elección de José María Balcázar (Composición Exitosa)

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/02/2026

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechaza la elección de José María Balcázar Zelada como nuevo presidente encargado de la República.

Cuestionó su declaración a favor del matrimonio infantil donde sostuvo que las relaciones sexuales tempranas estaban justificadas generando el rechazo de la sociedad civil.

CNDDHH rechaza elección de Balcázar

La organización de derechos humanos no respalda la elección de José Balcázar como nuevo presidente del Congreso y la encargatura de la Presidencia de la República.

"Quien dirige el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos. La defensa de la niñez es una obligación constitucional", precisan en un post en X.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados CNDDHH Congreso de la República José María Balcázar presidencia de la República

