CNDDHH rechaza elección de José María Balcázar como presidente de la República: "Legítima alarma"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechaza la elección de José María Balcázar Zelada como nuevo presidente encargado de la República.

Cuestionó su declaración a favor del matrimonio infantil donde sostuvo que las relaciones sexuales tempranas estaban justificadas generando el rechazo de la sociedad civil.

CNDDHH rechaza elección de Balcázar

La organización de derechos humanos no respalda la elección de José Balcázar como nuevo presidente del Congreso y la encargatura de la Presidencia de la República.

"Quien dirige el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos. La defensa de la niñez es una obligación constitucional", precisan en un post en X.

🚨 La designación de José María Balcázar como presidente encargado genera legítima alarma.



En 2023 sostuvo que las relaciones sexuales tempranas podrían "ayudar al futuro psicológico de la mujer". Esa afirmación justifica y normaliza la violencia sexual contra niñas y... pic.twitter.com/5xahQfvVGc — CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) February 19, 2026

Noticia en desarrollo...