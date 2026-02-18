María del Carmen Alva y José María Balcázar en segunda vuelta: MINUTO a MINUTO de la votación

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

María del Carmen Alva y José María Balcázar se disputan la Presidencia de la República tras ser las dos listas más votadas en el Pleno del Congreso durante la noche del miércoles 18 de febrero. Alva, representante de la Lista 2, contó con 43 votos, mientras que Balcázar, de la Lista 4, alcanzó 46 votos.

Minuto a minuto de la votación

Luego de que ninguna lista supere los 59 votos, la Mesa Directiva hizo un llamado a una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos.

Así, la Lista 2, encabezada por María del Carmen Alva (Acción Popular), y la Lista 4, representada por José María Balcázar (Perú Libre), fueron los candidatos con mayor número de votación.

21:35 p.m.: Votación de segunda vuelta por finalizar

Los últimos congresistas se acercan a ejercer su voto. El último llamado se realiza a todos los congresistas para que puedan emitir su voto. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, hará el llamado para que los últimos votantes se acerquen al módulo de votación.

8:30 p.m.: Inició de la segunda vuelta

Firmadas las cédulas, se dio inició a la segunda vuelta de los dos candidatos con más votos alcanzados en el primer conteo. Alva y Balcázar se disputan la Presidencia de la República.

8:15 p.m.: Congresistas de Bloque Democrático Popular se retiran

Tras conocerse una segunda vuelta entre Maricarmen Alva y José Balcázar, tres congresistas de Bloque Democrático Popular denunciaron una "repartija" y "pacto mafioso" en el resultado.

8:15 p.m.: Escrutadores firman cédulas de segunda vuelta

Luego de cerrar la primera vuelta. Los dos escrutadores elegidos, Alejandro Cavero y Lady Camones, firmarán las cédulas y supervisarán el acto electoral.

8:11 p.m.: Finalizó el conteo de votos de la primera vuelta

El conteo de la primera vuelta dejó como las dos listas más votadas a los candidatos mencionados anteriormente. Este fue el conteo de votos por Lista.